Giletti è andato in Rai al settimo piano: incontro segreto, retroscena

Ancora una volta Massimo Giletti è al centro del gossip e, dopo la polemica scaturita dalla chiusura anticipata di Non è l’Arena su La7, si torna a parlare di lui. A quanto pare il conduttore sarebbe stato avvistato negli studi della Rai questa mattina. Il motivo per il quale fosse li non è chiaro e non è stato reso noto al momento ma si può facilmente immaginare. Che la televisione di Stato abbia in serbo qualcosa per il futuro lavorativo del conduttore?

Massimo Giletti avvistato alla Rai

Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, Massimo Giletti è stato visto questa mattina in viale Mazzini, fuori dagli studi della Rai. La domanda quindi sorge spontanea: che ci faceva lì? Pare che Giletti si sia recato al settimo piano, anche detto il piano dei “Supercapi”. Se così fosse, quella del conduttore non sarebbe da intendere come una visita di piacere bensì come una probabile convocazione in vista di una nuova proposta di lavoro. Sono già un po’ di anni che Giletti non lavora più alla Rai. Era il 2017 quando il conduttore, in seguito al mancato rinnovo del suo contratto in Rai, decise di lasciare l’emittente di Stato per andare a lavorare su La7. Canale che inizialmente gli ha regalato qualche gioia ma che poi, solo qualche mese fa, ha deciso di tagliarlo fuori chiudendo in anticipo Non è l’Arena.

Che il conduttore non abbia quindi deciso di tornare sui suoi passi e quindi di invertire la rotta ricomparendo in Rai? Per il momento non vi è nulla di sicuro e solo l’annuncio dei prossimi palinsesti Rai chiariranno ogni dubbio. Una cosa è certa però: sono ormai mesi che si rincorrono voci a proposito di un imminente ritorno di Massimo Giletti in Rai. Il conduttore ai tempi aveva smentito affermando: “A proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema. Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi”. Nel frattempo avrà cambiato idea?

Giletti va via da La7

Massimo Giletti è reduce dalla improvvisa sospensione di Non è l’Arena, chiusa con diverse settimane di anticipo rispetto al previsto. La decisione era arrivata da parte dell’editore Urbano Cairo che aveva stabilito di anticipare la chiusura prevista da palinsesto. Le motivazioni? “Ragioni editoriali” aveva specificato l’editore nel corso di una recente intervista rilasciata a Francesca Fagnani al Festival della Tv di Dogliani. Cairo aveva poi specificato che la decisione di chiudere il programma di Giletti era stata più che altro dettata dai costi che erano diventati impossibili da sostenere. Motivazione alla quale in molti hanno fatto fatica a credere.

L’unica cosa certa è che al conduttore questa decisione non è piaciuta per niente e quindi, proprio per questo, ora potrebbe decidere di voltare le spalle a La7 e di tornare alle alte vette della Rai.