Giletti cambia vita dopo la morte del padre: la promessa alla madre

Massimo Giletti dopo la morte del padre: le parole sulla madre ancora in vita

Lo scorso 4 gennaio Massimo Giletti ha perso l’amato padre Emilio. L’uomo, noto imprenditore, è scomparso all’età di 90 anni per un aneurisma cerebrale. Una perdita che ha segnato il giornalista di La7, che era molto legato al genitore. Anche se il loro rapporto non è stato sempre rose e fiori, come confidato da Massimo a Di Più. Per un paio d’anni padre e figlio non si sono parlati dopo che Giletti ha lasciato l’azienda di famiglia per lavorare nel mondo del giornalismo. Col tempo i due sono riusciti a riappacificarsi e il legame si era fatto sempre più intenso, tanto che ora il 57enne ha preso una decisione importante.

La decisione di Massimo Giletti dopo l’addio al padre Emilio

“Mamma Giuliana sarà il fulcro della nostra famiglia. Tornerò a trovarla più spesso, adesso. Non abbandonerò la tv ma dividerò la mia settimana tra l’azienda di famiglia, con i miei fratelli, e Non è l’Arena. Lo devo a mio padre, alla passione con cui per tanti anni ha mandato avanti la Giletti Spa. Lo devo anche agli operai che per lui erano una grande famiglia”, ha dichiarato Massimo Giletti alla rivista edita da Cairo Editore. Emilio Giletti ha fatto molto per l’industria tessile fondata dal bisnonno Anselmo centotrentasei anni fa. “Fu molto fiero di me quando presi la decisione di lasciare la Rai per La7. E in una delle nostre passeggiate mi ha detto: “Mi raccomando, andate avanti con l’azienda, non mandatela in malora. Le ho dedicato tutta la mia esistenza”, ha ricordato il conduttore di Non è l’Arena.

Il padre di Massimo Giletti era un noto imprenditore e non solo

La Giletti Spa è un’azienda specializzata per la produzione dei filati ed è conosciuta in tutto il mondo. Ma Emilio Giletti era famoso pure per il suo passato di pilota d’auto. Tra il 1951 e il 1955 ha partecipato a circa 25 gare, correndo principalmente per Ferrari e Maserati.