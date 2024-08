Gigione, grave incidente durante un live: video virale. Come sta?

Tra i più noti cantanti che animano le feste di paese di tutta Italia c’è sicuramente Gigione. Il musicista campano riempie le piazze da decenni, facendo ballare e cantare il pubblico sulle note dei suoi successi, noti a coloro che frequentano questo tipo di eventi. Dunque, anche se il nome potrà risultare sconosciuto per molti, per (tanti) altri invece non è così. Proprio per questo, quando un utente su X ha condiviso una clip dell’ultimo concerto, in cui si vede il settantanovenne cadere dal palco, la notizia ha presto fatto il giro del web.

Si sa, gli incidenti – purtroppo o per fortuna – attirano sempre l’attenzione del pubblico. Se la vittima poi è una figura a cui migliaia di italiani sono affezionati, allora l’accaduto può diventare un caso.

Questo è esattamente ciò che è successo con Gigione. Il cantante campano nella serata di ieri ha tenuto un concerto in provincia di Caserta, più precisamente a Baia Felice. Come per ogni suo live, in molti si sono recati in piazza per ascoltare i brani che da anni garantiscono il successo al musicista.

Tra un ballo di gruppo e l’altro, d’improvviso è accaduto qualcosa di decisamente spiacevole. Durante l’esecuzione di “Trapanerella” infatti, inaspettatamente il palco ha ceduto, proprio sotto i piedi di Gigione.

In pochi secondi il cantante è scomparso dalla vista dei presenti, accasciandosi al di sotto della struttura. I fan si sono subito preoccupati, poiché l’incidente, a primo impatto, sembrava essere piuttosto grave.

Come sta Gigione

Diversamente da quanto si pensava all’inizio però, Gigione non ha riportato ferite né contusioni, ma solo qualche ematoma. A farlo sapere è stata proprio il diretto interessato, che ha pubblicato un video su TikTok in cui afferma di star bene e di sentirsi pronto a proseguire il tour.

Inoltre, la caduta non ha fermato il musicista, che pochi minuti dopo ha continuato a cantare, portando a termine il concerto in mezzo alla folla.

Il video dell’incidente

Folla che, chiaramente, non è rimasta indifferente dinanzi a quanto appena visto. Oltre allo stupore immediato infatti, c’è chi è anche riuscito a filmare l’incidente. Così, la clip è stata pubblicata sui social, facendo in poco tempo il giro del web.

pic.twitter.com/r72x60jrZ3 — mədusa segue chi le interessa (@g0rg0na_) August 20, 2024

Su X in particolare, numerosi utenti hanno immediatamente riconosciuto Gigione nel video, commentando con messaggi di apprensione e anche qualche battuta, che fa sorridere sapendo che, per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze. La risposta più iconica, sicuramente quella di un account che scrive “NO, SONO A TERRA“, seguita da quella dell’utente che ha pubblicato il video: “anche lui“.