Gigi e Ross: “Le nostre mogli invidiano il nostro rapporto”

La vita privata del duo comico Gigi e Ross

Si sa davvero poco della vita privata di Gigi e Ross. I comici napoletani si sono raccontati al settimanale Intimità rivelando di avere una situazione privata ben stabile. Entrambi hanno infatti delle partner di vecchia data e hanno messo su famiglia. La popolarità e il successo non hanno minato la serenità privata di Gigi e Ross e neppure il loro rapporto. Perché i due continuano ad avere un legame splendido e unico, proprio come lo era prima di raggiungere la notorietà grazie alla televisione. “In realtà, è quasi come se fossimo sposati“, spiega Ross alla rivista, “Siamo anche convinti che le nostre mogli ci invidino il rapporto che abbiamo“. Mentre Gigi spiega come è riuscito a cambiare proprio grazie al collega: “Ho smussato i miei difetti grazie a lui, e lui ha fatto la stessa cosa grazie a me. Eppure, Ross è diverso da me in tutto e per tutto. Ma tra noi c’è un tale rispetto che queste diversità alla fine si annullano“.

Gigi e Ross mogli: la loro serenità in famiglia

Il lavoro per Gigi e Ross va a gonfie vele, tra gli ultimi impegni c’è la nuova edizione di Tale e Quale Show ma anche sul fronte famigliare i due sono sereni. Gigi è sposato con una coreografa, conosciuta proprio dietro le quinte di Made in Sud, hanno due figli (Nicole e Gabriel): “Avere un maschio e una femmina mi fa impazzire. Cerco di essere il più presente possibile con loro“, spiega al giornale.

Gigi e Ross mogli: “Stipendio fisso a casa”

Ross, invece, è sposato con un medico, sua moglie (con la quale ha un figlio, Mattia) non è un’attrice e non fa parte del mondo dello spettacolo e per questo scherza, dicendo: “Così uno stipendio fisso a casa arriva sicuro“.