Gigi Marzullo ricoverato d’urgenza: paura per il conduttore

Gigi Marzullo in ospedale: cosa è successo al conduttore

Grande spavento per Gigi Marzullo durante le sue vacanze estive. Il conduttore è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, dove è entrato in codice rosso al pronto soccorso. Il volto Rai è stato trasportato subito nel reparto di medicina e sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza per una doppia ernia addominale. L’operazione è perfettamente riuscita e ora i medici hanno raccomandato riposo assoluto a Marzullo. Come riportano i quotidiani locali, Gigi si trovava nella sua casa avellinese quando ha cominciato ad accusare dei forti dolori addominali che l’hanno spinto a chiedere un soccorso immediato. Subito dopo ha subito un intervento chirurgico, dove non ci sono state complicazioni.

Gigi Marzullo ha ringraziato tutti i dottori che lo stanno curando

Dopo l’intervento di doppia ernia addominale, Gigi Marzullo ha voluto ringraziare tutto lo staff medico che lo sta curando in questi giorni. Per fortuna non ci sono state complicazioni e l’intervento è riuscito tranquillamente, per la gioia del diretto interessato e dei suoi familiari. Nei prossimi mesi Marzullo tornerà in tv: sarà ancora una volta il conduttore della notte nella stagione televisiva 2019/2020. Lo scorso anno il 66enne è stato tra gli ospiti fissi del salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Di recente, invece, ha preso parte a Senza pensieri, l’ultimo videoclip musicale di Fabio Rovazzi.

Gigi Marzullo: la vita privata del conduttore della notte

Gigi Marzullo è sposato dal 2018 con la giornalista Antonella De Iuliis. I due sono diventati marito e moglie dopo ben venti anni di fidanzamento.