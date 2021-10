Gigi Hadid e Zayn Malik, è rottura: la rivelazione bomba

By

La storia tra la modella e l’ex membro dei One Direction, attualmente sull’occhio del ciclone, sembra essere arrivata al capolinea

La storia d’amore tra Gigi Hadid e Zayn Malik, genitori della piccola Khai, sembra non essere riuscita a superare gli ultimi avvenimenti. La modella 26enne e il cantante 28enne si sarebbero lasciati. La notizia è stata diffusa qualche ora fa e sta già facendo il giro del mondo, facendo disperare i fan della coppia. Molti si chiedono se, a causare la rottura, siano state le recenti accuse della madre di Gigi contro Zayn.

La notizia bomba proviene da alcune fonti che hanno rivelato al magazine statunitense “People” che i due non stanno più insieme romanticamente. Zayn e Gigi trascorrerebbero tempo insieme solo per il bene della figlioletta Khai, che lo scorso settembre ha spento la prima candelina.

In questi giorni gli affari di casa Hadid-Malik sono sulla bocca di tutti. Proprio ieri il noto sito americano di gossip TMZ ha riportato particolari agghiaccianti su ciò che starebbe accadendo tra la madre delle sorelle Hadid, Yolanda, e Zayn. Secondo TMZ Yolanda Hadid avrebbe intenzione di denunciare il genero dopo una presunta aggressione da parte di lui. I fatti, come riporta il “Mirror“, sarebbero avvenuti nel ranch di proprietà della famiglia Hadid in Pennsylvania.

Da parte sua Zayn ha pubblicato un annuncio su Twitter in cui ha fermamente negato le accuse, ribadendo di voler comunque risolvere i suoi problemi familiari nella più completa privacy lontano dai riflettori.

Gigi e Zayn, le cause della presunta fine della relazione

Visto che la notizia della presunta fine della love story arriva subito dopo le accuse di aggressione fisica della suocera di Zayn, si potrebbe pensare che sia stato proprio questo a causare la rottura. Ma il “Mirror” ha un’altra teoria. A quanto pare i rapporti tra il cantante e la suocera non sarebbero proprio idilliaci già da tempo. La causa della separazione tra i due sarebbe da ricercare nel periodo della gravidanza della modella. Si vocifera infatti che Zayn non avrebbe gradito le continue intrusioni di Yolanda nella vita della coppia. La 57enne avrebbe addirittura diffuso la notizia della gravidanza di Gigi senza rispettare la volontà dei due, che avrebbero preferito nasconderla fino alla nascita del loro primogenito.

Altre voci invece vedono Zayn infuriato con la suocera perché questa avrebbe diffuso delle foto di Khai senza il permesso dei genitori, che non hanno mai voluto mostrare pubblicamente il volto della piccola. Resta da vedere quali saranno le reazioni dei diretti interessati.