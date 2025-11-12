Gigi e Vanessa insieme, puntata 12 novembre cancellata: i motivi, decisione last minute

Decisione last minute piuttosto clamorosa di Mediaset: la prima puntata dello show “Gigi e Vanessa-Insieme“, con protagonisti l’attrice Vanessa Incontrada e il cantante Gigi D’Alessio, è stata cancellata dal palinsesto di Canale 5. Dunque, non verrà trasmessa in prima serata mercoledì 12 novembre. Il debutto del programma è stato fatto slittare alla prossima settimana, nonostante la partenza fosse stata annunciata in tutte le salse, anche di recente a Verissimo, proprio per mercoledì 12 novembre. Erano anche stati resi noti gli ospiti del primo appuntamento che, però, vedrà la luce tra sette giorni e non oggi. Ma perché i piani alti di Cologno Monzese hanno optato per una simile scelta a poche ore dalla messa in onda?

Salta il debutto dello show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: cancellata la puntata del 12 novembre

Ufficialmente Mediaset non ha spiegato i motivi dello slittamento, ma è quasi certo che lo spostamento sia stato pensato per evitare che l’esordio dello show vada a scontrarsi frontalmente con il match tennistico che vedrà contrapposti alle Atp Finals Jannik Sinner e Sasha Zverev.

La partita sarà trasmessa in chiaro e in diretta in prime time su Rai Due (anche su Sky per gli abbonati), a partire dalle 20:30 circa. Si prevede che farà il pieno di ascolti. Alla luce di ciò, è più che lecito ipotizzare che i vertici del Biscione abbiano scelto di far slittare “Gigi e Vanessa-Insieme” per piazzarlo in una serata meno ostica per quel che riguarda lo scenario dello share.

Cosa andrà in onda su Canale 5

In altre parole, Mediaset non vorrebbe ‘bruciare’ il debutto di un prodotto nuovo su cui ha investito molto sapendo che una parte del pubblico televisivo, probabilmente, deciderà a priori di guardare un altro evento, ossia il già citato match di Sinner. Così ‘Gigi e Vanessa-Insieme’ partirà il 19 novembre.

Non essendo in diretta, non cambierà nulla sul fronte degli ospiti della prima serata previsti in scaletta: saranno quindi presenti nella prima puntata, come già annunciato in precedenza, Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash e Eros Ramazzotti.

Colpisce il fatto che sia stata fatta ampia promozione del programma e che a poche ore dalla messa in onda sia stato fatto slittare. Al posto del tandem Incontrada-D’Alessio, Canale 5 proporrà la fiction turca La Notte nel cuore, una sorta di ‘jolly’ che Mediaset utilizza per far fronte alle emergenze di palinsesto.