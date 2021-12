Gigi D’Agostino sta male: “Dolore costante”, cosa si sa della malattia

Una inaspettata e triste notizia per i fan di Gigi Dag: il deejay ha scritto un post su Instagram per raccontare cosa sta succedendo

Gigi D’Agostino sta male: ha parlato oggi per la prima volta della sua malattia. Il famoso deejay ha sorpreso tutti con il post su Instagram in cui ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. La notizia è del tutto inaspettata e molti si stanno già stringendo intorno a lui per supportarlo e sostenerlo in questa battaglia. Gigi Dag, così è conosciuto dagli appassionati di musica, è uno dei deejay più famosi e amati della scena musicale italiana. Oggi anche produttore discografico e conduttore radiofonico, Gigi Dag è uno degli idoli di chi è cresciuto a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Di sicuro anche un simbolo di quegli anni.

Chi lo ha amato non si è mai allontanato dalla sua musica, chi lo ha scoperto più tardi ha imparato ad amarlo. Per questo oggi c’è un’ondata d’affetto enorme che sta travolgendo Gigi D’Agostino dopo la notizia della malattia. A svelare di stare male è stato lui in prima persona, con un messaggio su Instagram. Gigi Dag, pseudonimo di Luigino Celestino Di Agostino, compie oggi 54 anni e proprio nel giorno del suo compleanno ha svelato di essere malato:

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… Non mi da pace… La sofferenza mi consuma… Mi ha reso molto debole… Ma continuo a lottare… Spero di trovare un pochino di sollievo… Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… Mi scaldano il cuore”

Non si sa molto altro sulla malattia di Gigi D’Agostino al momento. Lui non ha svelato ulteriori dettagli, potrebbe trattarsi di un tumore oppure di altro. Ora come ora si conoscono solo i particolari da lui svelati su Instagram. Molto probabilmente se ne saprà di più nelle prossime settimane, anche perché adesso i fan sperano di ricevere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Gigi D’Agostino, le canzoni più famose che fanno ballare ancora oggi i nostalgici

Le canzoni più famose di Gigi D’Agostino continuano a far scatenare sulle piste da ballo e nelle feste dei più nostalgici. E forse non solo. Gigi Dag è nel cuore di moltissimi e tra i suoi brani più celebri ci sono non solo L’amour toujours e In my mind, ma anche la famosissima e ballatissima Bla bla bla, Another Way, La passion. E ancora nell’elenco ci sono Un giorno credi, un featuring con Edoardo Bennato, Stay with me, Beautiful con Luca Noise, One more dance con Marnik e Luca Noise, In & Out con La vision e molti altri brani.