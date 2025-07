Giarrusso: la verità sul rapporto con Gentili, tra tattiche a L’Isola

Dino Giarrusso si svela di nuovo dopo L’Isola dei Famosi 2025, esponendo anche la verità sul suo reale rapporto con Veronica Gentili dopo le ultime voci. Nella sua nuova intervista per SuperGuidaTv, il politico ha definito il percorso vissuto in Honduras un’esperienza meravigliosa, che gli ha permesso di capire meglio quanto sia preziosa la vita. Ammette di aver vito crearsi dei clan nel reality show, tra ipocrisia e miserie.

Crede che molti suoi ex compagni d’avventura non siano stati sé stessi, recitando un ruolo che avrebbe potuto “favorirli”. Ovviamente, non può mancare una replica a Omar Fantini, con il quale è stato protagonista di una rissa, che corrisponde al momento che più ha attirato l’attenzione in questa edizione. Dino è convinto che il loro rapporto sia cambiato con l’arrivo di Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri nel loro gruppo. Le due avrebbero “iniziato la loro strategia di demolizione del gruppo, perfettamente riuscita”.

A questo punto, Giarrusso dopo L’Isola dei Famosi ritiene che sia nato un pregiudizio nei suoi confronti, dopo gli attacchi che ha lanciato contro Cristina Plevani. Infatti, è convinto che non ci sia stato lo stesso metro di giudizio verso altri concorrenti:

“Viviamo un’epoca in cui tante persone non hanno una propria capacità autonoma di analisi della realtà, ma si lasciano spesso guidare dal pensiero dominante o in altri casi dalla convenienza. Ho sentito Mario, che ritengo il più abile giocatore in assoluto, dire cose molto pesanti nei confronti di Carly, di Loredana, di Antonella, di Cristina, pur con grande educazione per carità. Su quegli attacchi e su quelli ancora più duri e grevi di Mirko si è scelto di soprassedere, come fossero frasi mai pronunciate, mentre sono stati imbastiti processi su uscite molto meno estreme, provenienti da me o da Jasmin”

Sebbene gli abbia fatto piacere la vittoria di Cristina, Dino ha ribadito che la sua favorita era Loredana Cannata. A detta sua, la Plevani avrebbe recitato “il ruolo della perdente di successo, tattica perfettamente riuscita che l’ha portata alla vittoria. Chapeau!”.

Durante le varie puntate, in particolare le ultime, molti telespettatori hanno ipotizzato che ci fosse antipatia da parte di Veronica Gentili nei confronti di Giarrusso. Ma è davvero così? Ebbene Dino smentisce:

“È una totale idiozia, Veronica è una mia amica da tantissimi anni. E’ stata molto brava e imparziale nella conduzione all’Isola, non ha fatto sconti a nessuno di noi e il pubblico l’ha adorata. Lei non ha voluto semplicemente ricondividere gli auguri di nessuno dei naufraghi e ha fatto bene, perché se avesse ricondiviso i miei e non altri sarebbe stato antipatico. Non ti nego che gli ho mandato tutti gli screenshot di quello che era stato scritto e ci siamo fatti una grande quantità di risate”

Dino si riferisce agli auguri che ha fatto alla conduttrice pubblicamente e che non sono stati ricondivisi da lei. Intanto, il politico non crede che parteciperà come concorrente a un altro reality, anche se non può escludere nulla sul suo futuro, visto che fino a qualche mese avrebbe riso se qualcuno gli avesse detto che avrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi.