Gianni Sperti operato, l’annuncio dopo il ricovero: la vita privata “bunker” e come sta

Per giorni, sui social e su alcuni siti specializzati in retroscena sul mondo dello spettacolo, è circolata la notizia secondo cui Gianni Sperti sarebbe stato ricoverato e operato in un ospedale in provincia di Bari. L’indiscrezione ha trovato conferma nelle scorse ore, dopo che lo stesso storico opinionista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sulla vicenda. L’ex marito di Paola Barale, attraverso il suo profilo Instagram, ha riferito di essersi sottoposto a un intervento chirurgico. Ha aggiunto che si è trattato di un’operazione programmata e che tutto è filato liscio. Dunque nessun allarmismo.

Gianni Sperti è stato ricoverato e operato: le rivelazioni dell’opinionista di Uomini e Donne

Come rivela Fanpage.it, Sperti nei giorni scorsi è stato ricoverato al De Bellis di Castellana Grotte. Ed è qui che è stato operato. L’intervento, ha reso noto il diretto interessato, era programmato da tempo. L’opinionista di UeD non ha però fornito altri dettagli in merito alle cure ricevute dai medici. Quel che è certo è che sta bene e non c’è alcuna situazione grave, come invece qualcuno ha sostenuto via social.

In particolare, Sperti ha sottolineato di non aver mai speculato sulla propria salute e che non ha intenzione di iniziare a cavalcare il tema ora. “Non mi piace suscitare compassione e, quando posso, preferisco evitare di far preoccupare le persone che mi vogliono bene, la mia famiglia e chi mi segue”, ha aggiunto, per poi spiegare di avere affrontato un “intervento programmato, non d’urgenza, e fortunatamente è andato tutto bene”.

Ha inoltre riferito che sta “persino meglio di prima”. Infine ha ringraziato i medici e tutto il personale da cui è stato assistito durante il ricovero, oltre a tutte le persone che gli hanno manifestato vicinanza e sostegno.

La vita privata ‘bunker’ di Gianni Sperti e il ritorno a UeD

Sperti è sempre stato molto riservato sulle sue vicende private. Dopo la fine del matrimonio con Paola Barale non ha mai più ufficializzato pubblicamente alcuna sua relazione. Da anni il gossip tenta di scoprire dettagli sulla sua vita sentimentale, senza esito. Per quanto riguarda la sfera professionale, a settembre tornerà nello studio di Uomini e Donne per ricoprire ancora una volta il ruolo di opinionista, insieme alla collega e amica Tina Cipollari.