Gianni Sperti, coming out a Uomini e Donne? Interviene l’opinionista

Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? Non si parla d’altro dopo la puntata di oggi del programma di Maria De Filippi. In realtà da tempo è aperta la caccia all’indizio o al coming out di Gianni Sperti, visto che in tanti sembrano non volersi arrendere all’idea che l’opinionista abbia deciso di non proferire parola circa il suo orientamento sessuale. Ma lo ha fatto e lo continua a fare per un motivo ben preciso, e lo ha ribadito anche oggi intervenendo sul gossip che lo visto protagonista dopo la frase interpretata da molti come un coming out. Tutto è avvenuto nella puntata di oggi e dopo l’ennesimo scontro con Aurora, la Dama del Trono Over. Tra loro non scorre buon sangue sin dai primi tempi di Aurora a Uomini e Donne. Oggi lei ha lasciato lo studio dopo aver accusato Gianni di essere troppo cattivo nei suoi confronti e poco obiettivo. Gianni ha quindi spiegato perché ce l’ha particolarmente con lei. Per due episodi.

Uomini e Donne, coming out di Gianni Sperti? Cosa è successo oggi in puntata

Il primo riguarda una foto postata su Instagram e tirata in ballo da Aurora, che a Gianni non è andato giù perché ha ritenuto offensivo il modo in cui si è espressa a riguardo. Il secondo episodio invece è su un battibecco avuto in studio, in cui Gianni ha criticato le frequentazioni di Aurora e lei gli ha detto “beato te che ti innamori ogni cinque minuti”, o qualcosa di simile. Oggi Gianni a tal proposito ha detto: “Si è permessa di dirmi ‘Non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti’, come se io fossi uno che ne passa… tanti, ogni cinque minuti. Un’offesa molto pesante”. Dato che ha usato il maschile, con la parola “tanti”, sul Web si è scatenato il pettegolezzo e il video è diventato subito virale. A distanza di qualche ora, Gianni ha replicato a questo gossip raggiunto da TrendIt.

Gianni Sperti risponde a chi oggi si è chiesto se il suo fosse un coming out

A loro Gianni ha spiegato: “Era riferito agli amori in generale”. Ciò che non riesce a spiegarsi è perché nel 2020 un coming out faccia così tanto scalpore a livello mediatico. “E perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto”, ha aggiunto. Non ha inteso criticare chi fa coming out per stare meglio con sé stessi, ma in generale lui rispetta una persona a prescindere dal fatto che ami un uomo o una donna. E su questo siamo tutti d’accordo. Caso chiuso?