In una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo Nada Ovcina ha parlato della scomparsa del marito Gianni Nazzaro. Il cantante, diventato famoso negli Anni Settanta, è morto all’età di 72 anni a causa di una malattia. L’uomo era in gravi difficoltà economiche e per la moglie non è stato facile organizzare i funerali. Per fortuna ha potuto contare sull’affetto e la vicinanza di molti personaggi famosi.

A tal proposito Nada, che è stata la manager di Nazzaro, ha raccontato:

“Quando Gianni ritornò da me, dopo la sua disastrosa unione con un’altra donna, aveva accumulato milioni di debiti e in seguito ha lavorato pochissimo. Di conseguenza siamo rimasti con i conti in rosso, come è successo a molti altri artisti. Ma in questo disastro oggi ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito”

La moglie di Gianni Nazzaro ha fatto nomi e cognomi dei personaggi famosi che l’hanno aiutata concretamente a dare una sepoltura dignitosa al cantante. Nada Ovcina ha ringraziato pubblicamente: Lino Banfi, Maurizio Costanzo, Pippo Franco, Martufello, Sandro Giacobbe e Paola Delli Colli, conduttrice dell’emittente romana di cui Gianni a volte era ospite.

Nada Ovcina ha spiegato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Mi hanno aiutato concretamente a dargli una sepoltura dignitosa. Pinuccio Pirazzoli, direttore d’orchestra Rai, ha pagato la sua cremazione e anche gli orchestrali di Gianni, pur non essendo ricchi, mi hanno dimostrato solidarietà”

Come è morto Gianni Nazzaro

Gianni Nazzaro è morto a causa di un tumore al polmone. Malattia che aveva scoperto nel 2020 e di cui non aveva mai parlato pubblicamente. L’artista si è sottoposto a tutte le cure possibili e immaginabili, lottando come un leone. Fatale è stato un terribile dolore al petto, sintomo dell’aggravamento del suo male.

Nada Ovcina ha ribadito che il marito è andato via con il rimpianto di essere stato ingiustamente emarginato dal mondo dello spettacolo. “Sono sicura che questo tarlo abbia contribuito alla sua fine, spingendolo a fumare sempre di più per calmare i nervi e distruggendo le sue difese immunitarie”, ha precisato la moglie di Nazzaro.

Poche e sporadiche le partecipazioni di Gianni in televisione: tra queste Tale e Quale Show di Carlo Conti. Nazzaro è stato tra i concorrenti dell’edizione del 2014 e ha vinto una puntata indossando i panni di Massimo Ranieri.

La storia d’amore tra Gianni Nazzaro e Nada

Gianni e Nada si sono sposati nel 1971, quando la Ovcina era manager di Nazzaro. La coppia ha avuto due figli: Giovanni e Giorgia. Ma il matrimonio è finito nel 1976, quando il cantante ha perso la testa per l’attrice e modella Catherine Frank che ha poi sposato nel 1978.

Dal secondo matrimonio dell’artista sono nati altri due eredi: Mattia e David. Nazzaro ha in seguito divorziato dalla seconda moglie ed è tornato tra le braccia della prima, che ha risposato qualche ora prima di morire.