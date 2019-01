Striscia la notizia: tapiro d’oro a Morandi per colpa del Festival di Sanremo

Perché Gianni Morandi ha ricevuto il tapiro di Striscia la notizia

Tapiro d’oro a Gianni Morandi. Striscia la notizia ha deciso di consegnare il premio al cantante dopo la replica della Rai sul presunto conflitto di interessi di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo. Secondo l’azienda radio-televisiva tale conflitto non sussiste per diversi motivi (qui il comunicato integrale), tra cui la caratura artistica e professionale di Baglioni. L’inviato Valerio Staffelli ha dunque raggiunto Morandi per sapere perché nelle sue edizioni – quella del 2011 e del 2012- ha svolto solo il ruolo di presentatore e non quello di direttore artistico. “Chiesi di non essere direttore artistico perché poteva esserci un problema a scegliere un cantante piuttosto che un altro”, ha dichairato Gianni.

Morandi a Sanremo: “Ho chiesto io di non fare il direttore artistico”

“Oggi come oggi, un cantante guadagna di più facendo i concerti o vendendo i dischi?”, ha chiesto Valerio Staffelli a Gianni Morandi durante il servizio di Striscia la notizia. “Oramai esiste solo il concerto e il nostro guadagno è quello”, ha assicurato l’artista. Morandi ha poi aggiunto: “Chiesi di non farlo perché avevo paura che potessero accusarmi un domani di aver messo dei miei amici”.

Le due edizioni del Festival di Sanremo con Gianni Morandi

Gianni Morandi ha condotto Sanremo 2011 con Luca e Paolo, Belen e Elisabetta Canalis. Quell’edizione è stata vinta da Roberto Vecchioni. Per il 2012 Morandi si è fatto affiancare da Rocco Papaleo e Ivana Mrazova: vincitrice della kermesse è stata Emma Marrone.