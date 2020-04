Gianni Morandi fiume in piena: lite con Whitney, duetto Adele, insulti

News Gianni Morandi, la lite con Whitney Houston e Adele: il retroscena su C’era un ragazzo e i sogni

In una recente diretta di Luca Bianchini su Instagram Gianni Morandi ha ricordato un retroscena sul programma C’era un ragazzo (era l’anno 1999), a cui partecipò anche Whitney Houston. Il cantante di Monghidoro non ne parla spesso e stavolta si è dilungato molto di più rispetto al passato, come riporta Adnkronos che ha ripreso le parole della diretta: “Prima delle prove – questo il racconto – ci fu una mezza lite con lei, perché non era arrivata alle prove, e poi aveva fatto le bizze sulla tonalità della canzone”. Tutto però si è sistemato: “Ma quando è arrivata – ha spiegato – era di una bellezza meravigliosa. Mi avvicino e le dico ‘It’s not professional‘, lei mi abbraccia, mi da un bacio, mi dice che buon profumo che hai, e allora…. dopo è stata fantastica, ha fatto tutto ciò che volevamo”. Non capita a tutti di incontrare Whitney, così come non capita di litigarci: Morandi può dirsi soddisfatto in ogni caso. Soddisfatto ed eterno sognatore anche con mezzo secolo di carriera alle spalle: “Adoro Adele – ha confessato il cantante –, la sua capacità di cantare mi entusiasma e se dovessi scegliere mi piacerebbe cantare con lei”.

Morandi e il flop degli anni Settanta: “Altra faccia della medaglia”

Morandi ha anche ricordato un flop degli anni Settanta, quando le cose iniziarono ad andare male e fece la commedia Jacopone: “Fu un insuccesso totale – ha rivelato –. Però mi ha insegnato tante cose, l’altra faccia della medaglia”. Un insuccesso che ha superato alla grande, visto che la carriera di Morandi è ricchissima di premi e importanti riconoscimenti che lo rendono uno degli artisti più importanti del panorama della musica italiana. E non è finita qui: Morandi ha voluto parlare anche degli insulti che riceve continuamente sui social.

Gli insulti sui social, Morandi superiore: “Divertente”

“Le prese in giro sui social – queste le parole a Bianchini –? Per me è divertente, non bisogna mai arrabbiarsi […] Invece mi prendono in giro su diverse cose, ad esempio quando vado a far la spesa di domenica, o per alcune idee politiche, o ‘Lascia i tuoi capelli naturali’, oppure ‘È ora che tu vada in pensione’. Lì mi diverto da morire. Gli dico ‘Sì, sì, ora ci vado…’ e loro smettono”. In realtà Morandi sui social non riceve solo insulti e offese ma anche moltissimi apprezzamenti, soprattutto per le risposte che dà a chi gli scrive: sono nate anche varie pagine su questo suo modo di fare che ne rafforzano la figura di cantante del popolo, talentuoso, sprint ed eternamente fanciullo.