Gianna Nannini, quante lacrime a Domenica In: la reazione di Mara Venier

Gianna Nannini, fiume di lacrime: la reazione di Mara Venier. Emozione a Domenica In

Gianna Nannini e le lacrime a Domenica In: la rockstar senese, nel salotto di Rai 1, è stata letteralmente investita dall’emozione, lasciandosi andare a un pianto coinvolgente. Con la sua consueta classe e sensibilità, Mara Venier ha gestito il momento emozionante con tatto. Non solo: la conduttrice veneziana ha anche fatto sentire ‘fisicamente’ la sua empatia alla cantante schioccandole un bel bacio affettivo e un abbraccio sentito, prima di porgerle un fazzoletto per fermare le lacrime.

Gianna Nannini: sensibile anima rock

40 anni di carriera, successi entrati nella storia della musica italiana, una personalità tanto dirompente quanto sensibile: questo il senso della clip lanciata da Zia Mara che ha raccontato la rockstar toscana. Il tutto accompagnato dall’incisivo brano ‘Fenomenale’. Terminato il filmato, si è rientrati in studio. “Non me lo aspettavo”, ha sussurrato Gianna prima di lasciarsi andare a un pianto emozionante. Silenzio in studio, poi rotto dalla Venier: “Acqua…. Mi viene voglia di darti un bacio, non me ne frega niente”. La conduttrice si alza, bacia la cantante che nel frattempo continua a non arrestare l’emozione. C’è anche bisogno di un fazzoletto. “Ce l’ho sempre a portata di mano”, dice Mara nel porgerlo all’artista. L’emozione si placa un poco, si può proseguire.

Gianna e la figlia Penelope

Gianna ha parlato anche della figlia Penelope che da poco ha compiuto nove anni. Ha rivelato la passione che ha per il ballo. “Mi ha stravolto la vita, lei viene prima di tutto… Però l’ho abituata all’indipendenza”, ha spiegato la Nannini. La cantante, sulla sua vita privata, mantiene da sempre molto riserbo. Da anni ha lasciato l’Italia per tutelare la figlia. “In Italia non so cosa potrebbe succederle se me ne andassi in cielo”, dichiarava tempo fa a Vanity Fair. Al suo fianco, c’è anche Carla, la donna che le è al fianco da parecchio tempo.