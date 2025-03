Gianmarco Tamberi svela il sesso del bebè. Dolce dedica dell’atleta

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aspettano un figlio e nelle ultime ore ne hanno rivelato il sesso. L’altista ha condiviso con i fans un post emozionante che è diventato virale in pochi minuti. Oltre al dettaglio sul bebè in arrivo, ha dedicato delle dolci parole alla sua compagna di vita, confermando ancora una volta il suo amore per lei.

Gianmarco Tamberi papà, fiocco rosa per l’altista

Fiocco rosa per Gianmarco Tamberi e la sua compagna Chiara, presto genitori. L’altista ha pubblicato sui social una foto in cui ha mostrato le mani intrecciate di lui e la futura mamma che toccano un completo da bambina. A seguire vi sono due filmati, uno risalente al loro matrimonio e alla promessa che l’atleta ha fatto a sua moglie e il secondo la sua reazione di quando ha saputo il sesso del bambino in arrivo.

Le dolci parole

L’atleta ha commosso il web con il post sui social che oltre alla foto e ai video si è contraddistinto per le dolci parole scritte dal futuro papà. “Non vedo l’ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa... – si legge – Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore!”.

La storia d’amore

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono conosciuti quindici anni fa e da quel momento hanno deciso di scegliersi ogni giorno. Poco più che adolescenti, lei aveva soltanto 14 anni e lui 17. Oggi, i due sono moglie e marito e presto saranno genitori di una bambina. La loro storia ha attraversato momenti difficili che hanno messo a dura prova i due, tra questi ricordiamo l’infortunio dell’altista nel 2016 o ancora le Olimpiadi a Parigi nel 2024 quando i risultati dell’atleta sono stati alterati per motivi di salute. Allo stesso modo, però, la coppia ha festeggiato traguardi importanti come la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e quella agli Europei.

Dopo aver realizzato tanti sogni professionali e personali, i due hanno deciso di coronarne un altro: il matrimonio. Nel 2021 è arrivata la proposta di Tamberi poco prima di partire per Tokyo. Le nozze sono state celebrate a Pesaro a settembre 2022. Oggi, a tre anni da loro sì è in arrivo un figlio che la coppia ha tanto desiderato. Infatti, già nell’ultima intervista a Verissimo, l’atleta aveva rivelato di voler diventare genitore al più presto. L’annuncio della gravidanza è arrivato qualche settimana fa ed ora Gianmarco e Chiara non vedono l’ora di conoscere la loro bambina.

Chi è Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi è un altista italiano, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023, sua moglie Chiara, invece, chi è? La Bontempi è una trentenne nata ad Ancona che non fa parte de mondo dello spettacolo ma nel corso della sua vita si è dedicata all’ambito della moda e a quello sportivo. Anche lei, infatti, per diversi anni è stata un’atleta, ottenendo ottimi risultati nel salto in alto. Suo padre è molto conosciuto nello sport. E’ figlia di Piergiorgio Bontempi, ex pilota e campione del Mondiale Sbk.