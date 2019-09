Gianmarco Onestini, paura in volo: “Atterraggio d’emergenza”

Gianmarco Onestini news, disavventura in Spagna: ecco cosa è successo

Breve disavventura per Gianmarco Onestini, breve sì ma che comunque ha scosso l’ex gieffino. Gianmarco continua ad aggiornare i fan sulla sua vita, è tornato alle abitudini di sempre dopo il Grande Fratello 16 ma pare ci siano news in arrivo. Ha passato l’estate dedicandosi molto allo studio, ha superato un esame negli scorsi giorni e poi è volato a Madrid. Non è molto social, bisogna ammetterlo, ma non dimentica mai i suoi fan e condivide con loro i fatti più importanti. Dopo l’esame, il volo verso la Spagna e gli ultimi aggiornamenti, avrebbe mai potuto mancare nel condividere con tutti la sua disavventura in aereo?

“Stanco ma molto felice tra pochissimo tante novità”, ha scritto Gianmarco prima di rimettersi in viaggio verso l’Italia. Gianmarco è partito stamattina da Madrid per fare ritorno a Bologna, ma si è ritrovato invece nell’aeroporto di Barcellona. Il motivo? Lo ha raccontato lui: “Stamattina è successo diciamo un inconveniente. […] C‘è stato un atterraggio d’emergenza, perché l’aereo ha avuto dei problemi tecnici. […] Ci siamo tutti un po’ scag……ti sotto, perché l’aereo ha iniziato un po’ a ondulare, andare avanti e indietro. Non è stato proprio il top. Però per fortuna adesso tutto a posto”. Si è trattato quindi solo di uno spavento, fortunatamente tutto si è risolto con un atterraggio di emergenza.

Ma come sarà andata a finire? Gianmarco sarà riuscito a ripartire per tornare a casa? Ebbene, lui stesso ha raccontato che dopo sei ore d’attesa hanno comunicato ai passeggeri che il volo è stato cancellato. Non li hanno lasciati abbandonati a Barcellona, però, solo che Gianmarco è rientrato in Italia con un aereo sostitutivo, atterrando però a Milano. Successivamente con un pullman potrà fare ritorno a Bologna. Tutto è bene quel che finisce bene, in ogni caso!