Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: l’incontro dopo il Grande Fratello

Gianmarco Onestini e Ivana Icardi si sono rivisti dopo la fine del Grande Fratello 16. A rivelarlo lo stesso fratello di Luca, in un’intervista concessa al settimanale Lei. L’ex gieffino ha avuto modo di chiarirsi con la cognata di Wanda Nara, dopo che all’interno della Casa di Cinecittà ci sono stati diversi screzi. In realtà tra i due si è subito instaurato un forte legame, che ha infastidito parecchio l’ex fidanzato dell’argentina, il calciatore Luis Galesio. Tanto che quando Ivana ha mollato lo sportivo per capire meglio i suoi sentimenti nei confronti di Gianmarco, Onestini ha prontamente fatto un passo indietro. Ora in che rapporti sono i due?

Il rapporto tra Gianmarco Onestini e Ivana Icardi

“Abbiamo riparlato alla festa del GF e le ho ridetto quello che ci eravamo detti in casa: è una bellissima ragazza ma non è il mio tipo. Oltre ad un’amicizia non può esserci altro”, ha confidato il fratello di Luca Onestini. “C’era una ragazza che mi piaceva ma è uscita subito la prima settimana, ovvero Audrey Chabloz. Esteticamente mi piaceva molto ed anche caratterialmente era piuttosto alla mano. Ci siamo sentiti ma solo uno scambio di messaggi”, ha ammesso Gianmarco Onestini, che oggi è ancora single. Anche Ivana Icardi è al momento sola: la storia con Luis è ufficialmente finita.

Gianmarco Onestini e il rapporto con gli altri del GF

Se con Ivana Icardi Gianmarco Onestini non ha mantenuto alcun rapporto dopo il Grande Fratello diversa è la situazione con gli altri ragazzi del programma. Il giovane è ancora in contatto con Michael Terlizzi -con il quale ha condiviso l’esperienza a Temptation Island nel 2018 – Daniele Dal Moro, Valentina Vignali e Erica Piamonte.