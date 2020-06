Gianluigi Paragone, incidente: in ospedale con codice rosso, come sta

Gianluigi Paragone, grave incidente per l’ex conduttore e politico: trasportato in ospedale in codice rosso, come sta

Gianluigi Paragone, giornalista, ex conduttore televisivo e politico, è rimasto vittima di un grave incidente stradale nella giornata odierna. Intorno alle 15,30, come riporta Leggo.it, Paragone era in sella al suo scooter che ha urtato una vettura in piazza Lauro de Bosis. Immediatamente è stato trasferito al policlinico Gemelli, in codice rosso. Secondo le prime indiscrezioni avrebbe riportato diverse escoriazioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l’incidente, sul posto è giunta la Polizia Locale per svolgere i rilievi e accertare la dinamica dell’accaduto

Gianluigi Paragone: dal giornalismo alla politica

Gianluigi Paragone è nato a Varese il 7 agosto 1971. Dopo una carriera da giornalista, nell’ultima tornata elettorale si è candidato con il Movimento 5 Stelle venendo eletto al Senato. Tuttavia, con il procedere della legislatura, ha avuto diverse frizioni con alcuni esponenti di spicco pentastellati. Frizioni che hanno portato Paragone a essere espulso dal Movimento per approdare al Gruppo Misto. La sua cacciata è stata ufficializzata il 1º gennaio 2020 in seguito alla decisione del collegio dei probiviri, organo facente parte dello statuto del M5S che ha la funzione di controllare e sanzionare chi non rispetta le regole interne del partito.

Paragone e la carriera in tv: programmi e talk

Paragone ha avuto anche una nutrita carriera televisiva. Nel 20o9 conduce su Rai Due Malpensa Italia (in seconda serata). Tra il 2010 e il 2013, sempre sulla seconda rete del servizio pubblico, lo troviamo alla guida de L’ultima parola. Approda quindi a La7, alla corte di Urbano Cairo, dove è al timone de La Gabbia dal 2013 al 2017. Nel 2015 lo troviamo, sempre su La7, a In Onda.