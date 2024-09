Gianluigi Donnarumma, nato il figlio: il nome scelto dal campione

Gianluigi Donnarumma, portiere della nazionale italiana di calcio, è diventato papà! Ieri, 13 settembre, è difatti nato suo figlio. A dare la lieta notizia è stato lo stesso sportivo con un dolcissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si vedono lui e la sua fidanzata Alessia Elefante con il piccolo tra le braccia. Scopriamo meglio il nome scelto per il bambino e tutti i dettagli sulla sua nascita.

L’annuncio della nascita sui social

Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia Elefante sono diventati genitori per la prima volta. Già ieri si vociferava la nascita del loro primo figlio e la notizia è stata ufficializza oggi dallo stesso portiere della nazionale. L’annuncio è stato difatti dato dal neo papà tramite un dolcissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Lo sportivo, nello specifico, ha condiviso uno slide di foto e video in cui si vedono i neogenitori con il piccolo tra le braccia, lui mentre gli fa bere il latte dal biberon ed il neonato con una tutina blu ed il ciucciotto in bocca disteso su un letto.

Il bambino è nato precisamente ieri, 13 settembre 2024, in Francia. Il nome prescelto dalla coppia è stato Leo, così come si può leggere nella didascalia d’accompagnamento al post. Oltre alla data di nascita ed al nome, Gianluigi Donnarumma ha aggiunto anche una dolcissima dedica per il figlio. Queste le sue parole precise: “Eccitato all’idea di costruire una vita di ricordi insieme”. Sono stati in tantissimi a commentare il post facendo i propri auguri ai neo genitori. Tra questi anche numerosi vip e tantissimi colleghi del mondo del calcio e dello sport in generale. Nello specifico si possono leggere le congratulazioni di Mattia Zaccagni, Fabio Quartararo, Riccardo Calafiori, Fabrizio Romano, Lele Adani, Ciro Immobile, Theo Hernandez, Fabian Ruiz e moltissimi altri.

A causa della nascita del figlio, il portiere ha saltato l’allenamento di ieri del Paris Saint-Germain, squadra nella quale gioca attualmente e dalla quale ha ricevuto gli auguri via social. Il giocatore è stato tuttavia regolarmente convocato per la sfida di questa sera contro il Brest.