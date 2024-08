Gianluca Vacchi sfreccia con lo yacht. Fan preoccupati sui social

Gianluca Vacchi non è estraneo a gesti aitanti e rischiosi, ma quello che ha fatto nel suo ultimo video pubblicato sui social ha davvero dell’incredibile.

“A tutta birra”

Il noto influencer e imprenditore si è mostrato sospeso appena fuori dal suo yacht, con i piedi in mare, in una scena che molti hanno ritenuto un’esagerazione priva di senso, un rischio inutile che ha comunque deciso di affrontare.

Ma perché ha scelto di farlo? E soprattutto, cosa ha combinato esattamente? Scopriamo insieme l’evento e le polemiche che ha scatenato sui social negli ultimi giorni.

Lo scandalo a bordo dello yacht

Gianluca Vacchi ha pubblicato un video su Instagram nel quale lo si vede al largo e in barca a bordo del suo lussuosissimo yacht. Mezzo famoso per le mille feste organizzate a bordo durante l’estate e, prima di sposarsi con Sharon Fonseca, pieno zeppo di bellissime ragazze con cui passava la stagione.

Peccato che in questo video, Vacchi non stia a bordo ma appeso a una struttura sopraelevata in movimento sull’acqua, probabilmente sul boma di una barca a vela.

Nel video sta aggrappato alla struttura con le braccia, con la barca in corsa, facendo il pendolo e poi cambiando posizione, rimanendo appeso con un solo braccio.

Inutile dire che il video ha scatenato una serie di polemiche accesissime nei confronti dell’influencer, scatenando anche la rabbia e la preoccupazione dei suoi fan.

I commenti dei fan

Non mi piace, un comandante non deve mettere a repentaglio la sicurezza propria e quindi dell’equipaggio

Scrive un follower. E ancora

Deve dimostrare di essere giovane ma gli anni avanzano anche per lui

scrive un altro follower, non proprio fan accanito.

Questo gesto avventato sembra aver suscitato una forte reazione negativa tra i suoi follower, soprattutto per le implicazioni legate alla sicurezza. Molti hanno interpretato il suo comportamento come un atto irresponsabile, privo di qualsiasi valore educativo. Gianluca Vacchi è seguito da un gran numero di giovani che lo ammirano e cercano di emularlo in ogni sua impresa, e qui risiede il problema principale.

Quando una figura di successo come lui compie gesti simili, può diventare un esempio pericoloso, soprattutto per i più giovani che potrebbero sentirsi incoraggiati a imitare comportamenti rischiosi. Un uomo di successo ha inevitabilmente un’influenza notevole su chi lo segue, ma questa influenza può diventare dannosa se non viene gestita con consapevolezza, soprattutto considerando che molti ragazzi potrebbero non comprendere appieno le conseguenze di emulare tali azioni spericolate.

Ricordiamo che Vacchi ora è anche padre, e questa sua spensieratezza non piace soprattutto alle follower mamme che lo seguono e che hanno commentato così il fatto:

Ma perchè ti devi far male? Adesso hai una figlia!!

oppure

Bell’esempio per gli adolescenti che ti guardano…

Speriamo che Vacchi decida di passare l’estate in modo un po’ più sereno.