Gianluca Vacchi papà, la compagna Sharon ha partorito: il nome originale

Gianluca Vacchi è diventato papà: la compagna Sharon Fonseca ha partorito questa mattina, ma l’annuncio è arrivato solo nel pomeriggio. Sapevamo già che la modella era ricoverata e che la nascita della figlia fosse imminente. Ieri infatti Vacchi ha pubblicato un video in cui lui, la compagna col pancione e anche un’infermiera hanno fatto un balletto. Poi il travaglio e stamattina la nascita. I neogenitori hanno scelto un nome decisamente particolare, non c’è che dire.

Non sappiamo se sia un caso o meno, ma Vacchi e Sharon si sono ispirati a un tormentone di questa estate: Jerusalema. La figlia di Vacchi si chiama Blu Jerusalema, un nome che di sicuro risulta curioso ma potrebbe essere solo una coincidenza con la canzone della scorsa estate. La coppia comunque ha annunciato il lieto evento con una bellissima fotografia, il primo scatto di famiglia in cui si intravede la manina della figlia. Queste le parole di Vacchi:

“Lei è con noi… Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi, è nata. Grazie a Dio è in salute e noi la amiamo già più delle nostre vite”.

Anche Sharon ha pubblicato la stessa foto con una dedica da neomamma. La modella ha infatti scritto che non riesce a descrivere a parole questa esperienza e tutte le emozioni che stanno provando. Sono grati per questo dono, ha aggiunto anche lei il nome della figlia e infine anche lei ha sottolineato che la amano più della loro stessa vita.

Papà Gianluca Vacchi e mamma Sharon hanno iniziato oggi una nuova vita insieme. Seppure stiano insieme da due anni e più – fanno coppia dal 2018 -, da oggi la loro vita cambierà per sempre. Vacchi è diventato papà a 52 anni. Non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre e finalmente ha trovato in Sharon la donna giusta per realizzare questo sogno.

Chi è Sharon Fonseca, mamma della figlia di Gianluca Vacchi

Sharon Fonseca è una modella venezuelana, che da tempo vive a Miami, dove avrebbe incontrato Vacchi. La neomamma è anche una giornalista, blogger e scrittrice di racconti. Ma non solo, perché tempo fa ha aperto un negozio di gioielli in Florida, diventando anche imprenditrice.