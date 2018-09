Gianfranco D’Angelo, pensione da 2 mila euro: polemica a Domenica Live

Quanto prende di pensione Gianfranco D’Angelo? Scoppia la polemica a Domenica Live

A Domenica Live si è tornato a parlare di “vip caduti in disgrazia”. Nel salotto di Barbara d’Urso è intervenuto Gianfranco D’Angelo, attore e comico con 60 anni di carriera alle spalle, che all’età di 82 anni ha ammesso di continuare a lavorare. Il motivo? Non riesce a vivere con la pensione ottenuta dopo tanti anni nel mondo dello spettacolo. Pensione che, come rivelato dallo stesso ex conduttore di Striscia la notizia e Drive In, ammonta a circa 2 mila euro al mese. Una cifra che ha fatto storcere il naso a Karina Cascella, opinionista del programma di Canale 5. L’ex volto di Uomini e Donne ha definito più che valida una somma del genere per poter vivere dignitosamente.

Lorenzo Crespi difende D’Angelo, che viene attaccato da Karina

Diversa l’opinione di Lorenzo Crespi, che ha invece difeso D’Angelo. “Capisco Gianfranco, chi lavora nel mondo dello spettacolo sa che si pagano tante tasse. Le tasse sono più alte e quei duemila euro sono decisamente pochi rispetto a quanto versato in tanti anni di carriera”, ha spiegato l’attore di Carabinieri e tante altre fiction di successo. I telespettatori di Domenica Live, però, si sono schierati dalla parte di Karina Cascella. Su Twitter è scoppiata la polemica, con molte persone che si sono sentite offese da alcune dichiarazioni. “Giro per caso su Canale 5 e trovo VIP che si lamentano che non arrivano a fine mese con una pensione di ben 2000€! Signori cari, vi farei andare a lavorare per davvero con uno stipendio di 1000€ e poi vediamo”, ha scritto qualcuno sui social network.

Il pubblico di Domenica Live contro Gianfranco D’Angelo

“Questi si meriterebbero di provare cosa voglia dire lavorare e faticare, faticare di brutto, andate a zappare la terra in campagna poi ne riparliamo. Mia suocera è appena andata in pensione dopo una vita di lavoro in campagna da quando era ragazzina per prendere niente”, ha scritto qualcun altro. E poi ancora: “C’è gente che pagherebbe oro per avere una pensione di duemila euro e invece deve campare con poco più di seicento euro…che davvero arriva a metà mese con nemmeno più un euro in tasca…E questi “vip” che hanno sto privilegio piangono miseria..che schifo”.