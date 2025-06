Gianfranco Butinar morto sul divano di casa, dramma nel mondo tv

Dramma nel mondo dello spettacolo e in quello televisivo. A soli 51 anni è morto l’imitatore romano Gianfranco Butinar. Come riferisce l’emittente Rete Oro, con cui l’artista collaborava da anni, Butinar è stato stroncato improvvisamente da un infarto mentre si trovava sul divano di casa assieme alla moglie. Il tragico evento è avvenuto nella giornata di giovedì 5 giugno. I funerali del comico si terranno alle ore 15 di sabato 7 giugno, nella Parrocchia Santa Maria Regima Paci di Ostia. Butinar, lungo la sua carriera, ha fatto parte di molti cast di trasmissioni radiofoniche e televisive importanti, imitando tantissimi personaggi. Tra le sue performance più famose si ricordano quelle in cui ha vestito i panni del commentatore Bruno Pizzul, del cantante Franco Califano e degli ex calciatori Francesco Totti e Antonio Cassano.

Gianfranco Butinar è nato a Roma. Avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 13 novembre. Dal 1998 al 2003 è stato collaboratore di Radio Radio, venendo eletto personaggio radiofonico romano nell’anno nella stagione 2000/2001. Ha poi lavorato Rai dire gol, show della Gialappa’s Band (Radio2) in onda durante i mondiali di calcio del 2002 e durante gli europei del 2008. E ancora, eccolo a Rai dire Sanremo nel 2003. Nel corso del campionato mondiale di calcio 2010 è stato una voce della trasmissione Mai deejay gol su Radio Deejay, oltre ad essere ospite di Noi dire gol su RTL 102.5.

Nel 2012 ha collaborato con la trasmissione di Rai Radio 2 Chiambretti ore 10. Lo si è anche visto in tv. Dal 21 settembre 2020 è stato uno degli ospiti della trasmissione Mediaset Tiki Taka – La repubblica del pallone, condotta da Piero Chiambretti. Ha anche spaziato nel mondo cinematografico: nel 2014 è il protagonista di Non escludo il ritorno, film diretto da Stefano Calvagna dove ha interpretato Franco Califano.

E a proposito di Califano disse: “Io ho vissuto Califano per 22 anni ed è stato il mio padre artistico, un fratello maggiore, una persona di famiglia che mi ha dato tantissimo”. Proprio sui social dell’account Instagram di Califano, gestito dalla famiglia del compianto cantante, è arrivato il messaggio di addio: “Il nostro amico Gianfranco Butinar ci ha lasciato stanotte… Ciao Buty, salutaci il maestro”.

Lungo la sua carriera ha imitato oltre 100 personaggi. Oltre a quelli già citati, memorabili le sue esibizioni nei panni di Ezio Luzzi, Adriano De Zan, Claudio Ranieri, Mario Balotelli, Vasco Rossi, Maurizio Costanzo, Giacomo Santini, Siniša Mihajlović, Rino Tommasi, Luciano Moggi, Oscar Luigi Scalfaro, Luciano Spalletti, Valentino Rossi e Fabio Capello.