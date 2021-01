Gianfranco Apicerni, il postino di C’è posta per te: “Pazzo di Daniela”

Gianfranco Apicerni ha finalmente trovato la stabilità affettiva che cercava da tempo. Dopo l’esperienza finita male a Uomini e Donne – dove aveva scelto senza successo l’ex corteggiatrice Valeria Bigella – il 35enne è oggi felice accanto a Daniela Moraes, ballerina e personal trainer più piccola di un paio d’anni. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Apicerni ha ammesso che questa è la storia più lunga della sua vita, che va avanti ormai da ben quattro anni.

Gianfranco Apicerni, che ha debuttato in tv nel 2004 con il reality show sul calcio Campioni, ha confidato che Daniela l’ha subito conquistato con la sua bellezza e semplicità. Il postino di C’è posta per te ha inoltre assicurato che è una donna indipendente e paziente, che ha grande stima nei confronti del compagno. Il loro è dunque un rapporto basato su grande fiducia e complicità.

Gianfranco Apicerni ha dichiarato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Siamo entrambi gelosi ma col tempo abbiamo imparato a moderarci. A dire il vero forse lo sono più io, anche se non mi dà modo di esserlo. Mi lascia grande libertà: ma, quando vede che qualcosa non va, esce il lato tosto del suo carattere e mi rimette in riga”

Nonostante siano passati quattro anni dal primo incontro Gianfranco Apicerni e Daniela Moraes vivono il loro amore alla giornata. La convivenza funziona alla grande ma per il momento non ci sono progetti più importanti, come il matrimonio e i figli. Apicerni non ha però esitato a definire Daniela la donna della sua vita, quella giusta.

Gianfranco Apicerni è parecchio concentrato sulla carriera: da quasi un decennio è ormai postino a C’è posta per te nonostante una laurea in Marketing. Un lavoro gratificante, grazie al quale è riuscito a instaurare un rapporto bellissimo con Maria De Filippi, che l’ha praticamente lanciato nel mondo dello spettacolo ed è stata la prima a credere nelle sue capacità. Gianfranco è molto legato anche agli altri postini dello show: Andrea Offredi, Chiara Carcano, Marcello Mordino.

Nel futuro di Gianfranco potrebbe esserci l’Isola dei Famosi: il giovane si è infatti autocandidato per la nuova edizione dell’adventure-game che sarà condotta da Ilary Blasi e che partirà a marzo su Canale 5 dopo un lungo periodo di pausa. Una sfida importante e stimolante, che Apicerni accetterebbe volentieri. La produzione proverà a contattarlo?