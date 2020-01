By

Giancarlo Magalli, incidente stradale a Roma: macchina distrutta, lui ‘miracolato’

Grosso spavento per Giancarlo Magalli che nella giornata di ieri è rimasto vittima di un incidente stradale a bordo della sua smart di colore bianco. A riportare la notizia è il quotidiano Il Tempo che ha reso noto che il volto Rai, nonostante la macchina sia andata distrutta, sta bene ed è miracolosamente illeso. Il fatto è avvenuto sulla Cassia bis, a Roma, prima dell’uscita per Formello. Magalli, secondo quanto trapelato dal sito della testata giornalistica capitolina, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo che sarebbe finito contro il guard rail, schiantandosi. Nell’incidente sarebbe stata coinvolta anche una seconda vettura, un suv che avrebbe avuto a bordo una famiglia, anch’essa illesa.

“Magalli è uscito dall’abitacolo da solo e non ha voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l’ambulanza”

Magalli, scrive Il Tempo, “è uscito dall’abitacolo da solo e non ha voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l’ambulanza. Il conduttore indossava la cintura di sicurezza e l’air-bag ha attutito il terribile impatto che ha distrutto la sua auto.” Poco dopo l’urto, sul posto è giunto Marcello Cirillo, storico collega di Magalli. Raggiunto da Dagospia ha dichiarato: “… è stato un miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna”.