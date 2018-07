Giada e Francesco di Temptation vanno via insieme: Pensa commuove

Temptation Island, Giada e Francesco restano insieme: Pensa sorprende tutti

Giada e Francesco si sono incontrati nel falò di confronto con un po’ di anticipo. Dopo aver visto i video degli sfoghi del suo fidanzato, la Giovanelli ha deciso di mettere fine al suo percorso a Temptation Island. Pensa ha capito di aver messo un po’ troppo in disparte la sua felicità, il suo orgoglio e soprattutto la sua autostima. Il ragazzo crede di aver sempre dato il meglio di sé alla sua donna, senza preoccuparsi prima di sé stesso. Proprio a causa di queste consapevolezze apprese durante la sua permanenza all’interno del villaggio dei fidanzati, il ragazzo ha deciso di accettare il falò e mettere i puntini sulle i. Francesco ha messo in chiaro il suo punto di vista riguardo la storia d’amore vissuta con la Giovanelli per ben nove anni.

Giada e Francesco innamoratissimi dopo Temptation: il discorso di lui commuove

Nel confronto, Pensa ha dato il meglio di sé. Per la prima volta in assoluto, il giovane è riuscito a parlare senza timori e a sfogarsi nel migliore dei modi. “Io ho sempre pensato di avere davanti la donna migliore del mondo e questo mi ha offuscato la mente. Non ho mai pensato che forse il problema è quello che tu non hai dato a me. Io in te avevo trovato tutto quello che volevo dalla vita. Io sono diventato un materialista di m… per te.” Alla fine, dopo tanto parlare, il bel Francesco ha lasciato la parola a Giada. Prima di riuscire a spiegare le sue emozioni e sensazioni, la Giovanelli è finita in lacrime.

Giada sorprende Francesco a Temptation Island: dichiarazioni d’amore

La super tatuata è riuscita a dire ciò che pensa del suo fidanzato per la primissima volta in nove anni di relazione. “Facevo fatica a esprimere i miei sentimenti, non ti ho ascoltata quando dovevo. Ti volevo dire che sono orgogliosa di te, forse non te l’ho mai detto. Faccio fatica anche adesso. Mi sei mancato. Ho capito che ero tanto forte, ma perché c’eri tu al mio fianco. Che voglio renderti felice. Solo in questo contesto qui sono riuscita a capire. Non voglio buttare via una storia di nove anni.” Di fronte a tali parole, Francesco si è sciolto ed ha baciato la sua donna. “Gli occhi che mi mancavano erano questi, quelli di cui mi sono innamorato. Adesso andiamocene che dobbiamo fare tante cose.”