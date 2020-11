Giacomo Ferrara e Nicole Mazzocato insieme a Roma: galeotta fu Suburra

In queste ore è esploso il gossip su Nicole Mazzocato e Giacomo Ferrara, l’attore famoso per il ruolo di Spadino in Suburra. Galeotto sarebbe stato proprio un post su Instagram pubblicato dall’influencer sulla serie televisiva di Netflix. Nelle ultime settimane infatti è arrivata la terza e ultima stagione di Suburra, che ha scritto il finale della storia di Spadino e Aureliano. Nicole ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram dopo aver visto il gran finale di Suburra e in quel momento sarebbe partito uno scambio di messaggi con Ferrara.

A riportare il gossip è stato Giornalettismo, che ha raccontato il primo incontro tra Nicole e Giacomo. Pare che la frequentazione sia iniziata una settimana fa ufficialmente, ovvero quando si sono finalmente incontrati. L’incontro sarebbe avvenuto a Roma, dopo che Spadino ha avviato un vero corteggiamento verso Nicole. Quest’ultima aveva taggato Giacomo Ferrara e Alessandro Borghi nel suo post sulla serie tv e Ferrara ha iniziato a scriverle in privato.

La Mazzocato ha risposto a questi messaggi e ne è nata una frequentazione telefonica in pratica. Questo fino al giorno in cui si sono visti nella Capitale. A quanto pare non sarebbe stato un semplice incontro, perché nel gossip si parla anche di un bacio tra Nicole Mazzocato e Giacomo Ferrara. Da quel giorno sarebbe iniziata la vera e propria frequentazione tra i due. Non si parla ancora di fidanzamento, ma sarebbero ancora in fase di conoscenza.

Dopo l’incontro Nicole è tornata a Milano e pare che i momenti passati con l’attore di Suburra non l’abbiano lasciata indifferente. Nascerà un amore? Certo frequentarsi di questi tempi, con tutte le restrizioni a causa del Covid, non è molto semplice. Seguiranno senza dubbio ulteriori aggiornamenti.

Nicole Mazzocato vicina a Giacomo Ferrara dopo l’attore di Skam: gli ultimi gossip

Solo una ventina di giorni fa, però, Nicole era stata protagonista di un altro gossip. E anche in quel caso si parlava di un attore di una serie tv di Netflix. Era fine ottobre quando si mormorava di una simpatia tra Nicole Mazzocato e Giancarlo Commare, attore che interpreta Edoardo Incanti in Skam.