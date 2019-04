Giacomo Battaglia è morto a 54 anni: addio al famoso comico

Giacomo Battaglia è morto a soli 54 anni: addio al comico imitatore di Bruno Vespa e ‘tifoso sfegatato’ a Quelli che il calcio

Giacomo Battaglia non ce la fatta ed è morto la scorsa notte in un ospedale della sua città, Reggio Calabria. Aveva 54 anni. Il comico era stato ricoverato dopo essere stato colpito da un ictus lo scorso giugno. In molti lo ricorderanno per le sue esibizioni in coppia con Gigi Miseferi, tra i protagonisti delle ultime stagioni del teatro Bagaglino di Roma. Battaglia è stato inoltre famoso per le sue indimenticabili imitazioni, particolarmente apprezzate quelle di Bruno Vespa e Sandro Ciotti. Pur alle prese con la grave malattia, Battaglia, fino a che le condizioni di salute glielo hanno concesso, ha continuato la sua attività culturale, scrivendo il romanzo “Mia madre non lo deve sapere”. Non ha nemmeno perso il sorriso. A chiunque lo avvicinava, riporta l’Ansa, ripeteva continuamente: “Chi non ride è fuori moda“.

La carriera del comico

Nato il 27 gennaio 1965, Battaglia ha incontrato Miseferi a metà anni Ottanta nella loro città d’origine, Reggio Calabria. Da allora hanno iniziato a lavorare insieme per alcune realtà ed emittenti locali. Nel 1990 prendono parte alla trasmissione Stasera mi butto, che raccoglieva giovani comici emergenti: i due sono notati dall’occhio vigile di Pier Francesco Pingitore che gli riserva una parte per lo spettacolo Troppa Trippa della Compagnia del Teatro Bagaglino. Diventano così membri stabili della Compagnia, dando vita e corpo a siparietti memorabili. Sbarcano anche a Quelli che il calcio, come inviati e tifosi sfegatati della Reggina.

Il cordoglio della Calabria: addio a Giacomo Battaglia

“Una notizia che ha fatto a pezzi il cuore dell’intera comunità calabrese e reggina. La morte di Giacomo Battaglia è un dolore enorme per tutti noi, per chi lo ha conosciuto come uomo prima ancora che come artista di successo”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, dopo aver appreso della scomparsa del celebre attore comico reggino. “E’ stato un figlio straordinario di questa terra che ha infinitamente amato e onorato. La terra gli sia lieve”, ha aggiunto il rappresentante dell’Assemblea legislativa che infine ha espresso “il cordoglio, anche a nome dell’intero Consiglio, ai familiari di Giacomo Battaglia e alle tante persone, ai tanti amici che gli sono stati accanto negli ultimi difficilissimi mesi”. I funerali saranno celebrati a Reggio Calabria in forma privata.