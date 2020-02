Ghali a Sanremo, ingresso con caduta: spavento tra il pubblico (Video)

Sanremo 2020, Ghali ospite della semifinale: l’annuncio di Vincenzo Mollica

Ghali è stato ospite della semifinale di Sanremo 2020 ed è stato annunciato da un Vincenzo Mollica ignaro – come tutti noi che pensavamo ad altro, del resto – di quello che il rapper aveva preparato per il pubblico. Di cosa parliamo esattamente? Di una gag che all’inizio avrà senz’altro spaventato i telespettatori in mondovisione e che ha colto sicuramente di sorpresa il pubblico in studio, visto che si sono sentite anche alcune grida. Una gag non apprezzatissima proprio da tutti, bisogna dirlo, perché chi non se n’era accorto aveva davvero temuto per il cantante.

Ghali, la gag con caduta prima dell’ingresso: spavento all’Ariston

Il video sta facendo già il giro di tutta la rete, e, se adesso fa abbastanza ridere perché sappiamo che chi cade è uno stuntman e non Ghali, non si può dire lo stesso della prima volta in cui la scena è andata in onda in diretta. Cos’è successo? Potete guardarlo nel filmato caricato da Rai su Instagram e sui suoi principali profili social: abbiamo visto entrare Ghali che poi nello scendere le scale è caduto e sembrava essersi fatto male; questo almeno in apparenza: la realtà infatti è che uno stuntman aveva finto questa caduta e che il vero Ghali è sceso subito dopo.

Il nuovo inedito di Ghali è Good Time: la presentazione a Sanremo

Ingresso d’impatto, non c’è che dire, a cui ha fatto seguito una bellissima performance in cui Ghali ha cantato i suoi più grandi successi, da Cara Italia a Boogieman, oltre a proporre il suo inedito Good Time e a promuovere il suo album DNA, in uscita il 20 febbraio. Qui di seguito il video: