GFVip 8, spunta un volto amato di Matrimonio a prima vista: chi è

Manca poco più di un mese ormai alla partenza della nuova edizione de Grande Fratello. Come ormai in molti sapranno la trasmissione di Canale 5 vedrà la messa in onda della prima puntata l’11 settembre prossimo e sarà un’edizione molto particolare, che segnerà l’inizio di una nuova era per il mondo dei reality targati Mediaset. La svolta anti-trash voluta fortemente dall’amministratore delegato della rete, Pier Silvio Berlusconi, sta iniziando a dare i suoi frutti e terrà ben lontano dalla Casa più spiata d’Italia influencer e personalità note del mondo di Onlyfans, in modo da limitare al massimo la presenza di contenuti trash all’interno della trasmissione.

Quest’anno accanto ai pochi vip di “alto profilo” e che non avranno bisogno di presentazioni al pubblico, ci saranno persone comuni senza un’eccessiva volontà di apparire e soprattutto con storie da raccontare. Ecco quindi perché il reality perderà l’acronimo “Vip” e si chiamerà semplicemente Grande Fratello 8. Un ritorno alle origini dunque che avrebbe il solo scopo di risollevare le sorti del reality. Come dichiarato dallo stesso Berlusconi infatti, la scorsa edizione del programma non era piaciuta per niente all’amministratore delegato che quindi per quest’anno avrebbe deciso di optare per un cambio di rotta.

Negli ultimi giorni hanno continuato a circolare ipotesi circa i nomi dei futuri partecipanti al reality e poche ore fa Il Vicolo delle news ha lanciato un’indiscrezione circa uno dei tanti personaggi che entrerà nella Casa a partire da settembre. Ecco di chi si tratta.

Francesco Muzzi al Grande Fratello

Come ha rivelato in esclusiva Il Vicolo delle News, sembra che uno dei tanti personaggi che da settembre varcherà la famosa Porta Rossa ci sarà anche un ex protagonista di Matrimonio A Prima Vista, Francesco Muzzi. L’uomo è infatti stato recentemente avvistato ai provini per il reality: “Francesco ha fatto il provino per il GF ma su Instagram ha fatto delle storie affermando il contrario. Ha detto che si trovava a Cinecittà per svolgere il suo lavoro di tassista. Ma le talpine ci hanno rivelato che invece Muzzi è stato lì anche per fare il provino”.

Per i meno informati, Francesco Muzzi era uscito dal reality di Real Time sposando Martina Pedaletti. A quanto pare i due a oggi sono ancora molto uniti e dal loro amore è nata anche una figlia. Chissà se davvero vedremo Muzzi nella Casa del Grande Fratello 8. Al momento si tratta solamente di indiscrezioni, pertanto per avere certezze sarà necessario aspettare fino a settembre.

La nuova location del Grande Fratello

Una cosa è certa: nell’edizione di quest’anno del Grande Fratello non mancheranno le novità. Nelle ultime ore infatti TvBlog ha pubblicato un articolo riguardante lo studio e la nuova location che accoglierà la trasmissione a partire da settembre. Sembra infatti che non rivedremo il reality nello stesso identico luogo in cui è andata in onda la precedente edizione:“Le dirette del prime time infatti andranno in onda dagli studi Voxson di via di Tor Cervara (comunque a poca distanza da Cinecittà).”

Inoltre pare che anche la scenografia subirà qualche piccolo cambiamento anche se in generale rimarrà la stessa di un anno fa. Si tratterà infatti di variazioni tecniche e, dal momento che le dimensioni del set saranno del tutto simili al precedente, “la scenografia sarà più semplice da riprodurre”.