GF18: Signorini, Luzzi e Morlacchi smascherati. Ecco la verità!

La sensazione dopo aver assistito alla prima puntata del Grande Fratello di ieri è che qualcosa non abbia funzionato. La colpa non appartiene ad una singola persona ma ad un insieme di cose. La conduzione appare sempre rigida e manca di empatia. Alfonso Signorini, come al solito, mostra già le sue preferenze e tende a sminuire chi invece gli interessa di meno. La mancanza di rispetto, anche se sottile, è sempre un po’ presente negli atteggiamenti di Signorini. Ma ormai siamo abituati al suo modo di fare. Anche le due opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, non convincono. Entrambe hanno mostrato una certa compostezza tipica di chi deve ancora prendere le misure. Tra battutine sottotono e tentativi mancati di solidarietà femminile, ci lasciano con l’amaro in bocca.

Tra i personaggi più interessanti c’è sicuramente Jessica Morlacchi. L’ex cantante dei Gazosa ha un passato complesso. Ha sofferto di depressione e per lungo tempo ha dovuto dedicarsi a se stessa per ritrovare l’equilibrio perduto. Poi la rinascita è avvenuta quando è stata chiamata da Serena Bortone per partecipare al suo programma. Piano piano Jessica ha riscoperto un lato ironico e su di esso sta costruendo la sua nuova carriera. Ieri sera infatti insieme ad Alfonso Signorini è stato messo in scena un teatrino comico. Argomento principe è stato la “singletudine” di Jessica. La ragazza cerca disperatamente l’amore e spera di trovarlo al Grande Fratello. Ma ad un certo punto anche qui si è esagerato sfociando nell’inconsistenza.

Grande Fratello 18: lo spettacolo non decolla, troppa finzione!

Alfonso Signorini ha accolto la Morlacchi all’interno del famoso confessionale. Lì la ragazza è rimasta per un po’ di tempo. Così ha potuto assistere all’ingresso di qualche altro coinquilino e commentarlo insieme a Signorini. Quello che sembra aver suscitato maggiore ilarità sono stati i momenti in cui Jessica Morlacchi veniva ripresa a sua insaputa. In questi spezzoni la ragazza parlava da sola e le sue affermazioni hanno fatto ridere tutti. O quasi. “No! Mi sono scordata di indossare la pancera” e poi: “Jessica mi raccomando non dire parolacce”. Queste alcune delle frasi che la Morlacchi ripeteva mentre “credeva” di non essere ripresa. Sinceramente il rischio che la Morlacchi da simpatica possa diventare caricatura di se stessa è molto alto.

Come Jessica Morlacchi anche altri concorrenti hanno esagerato nei loro atteggiamenti euforici. A partire dal trio di Non è la Rai che saltellavano come fossero tre bimbe in un parco giochi. Un po’ troppo! Così anche gli altri concorrenti hanno mostrato un’esuberanza eccessiva tale da rendere tutto troppo “finto”. Va detto, o onore del vero, che si tratta della prima puntata. Molto probabilmente i concorrenti devono abituarsi alla nuova situazione e ci daranno sicuramente grandi soddisfazioni. Aspettiamo giovedì per assistere ai primi veri “smascheramenti”.