GF, web su le Non è la Rai: “Inopportune e vipere” | C’entra Javier

Erano partite bene ma stanno lentamente perdendo i consensi del pubblico, specialmente quello dei social. Stiamo parlando delle Non è la Rai, che sono entrate in tre al inopportune ma che rappresentano un concorrente unico. Alfonso Signorini da quando sono entrate nel reality ha subito apprezzato il loro essere un po’ “peperine”, anche se ultimamente la situazione secondo alcuni utenti che seguono il Grande Fratello si sta facendo piuttosto pesante.

Il motivo? Sarebbero troppo “pettegole” e impegnate a parlare degli altri. Un po’ anche per “colpa” del conduttore, che le ha trasformate nelle gossippare del programma, tanto che gli autori hanno creato una sigla apposita per loro quando vengono chiamate nel confessionale per rispondere alle domande di Signorini su alcuni concorrenti della casa.

Grande Fratello, le Non è la Rai avvicinano Javier per capirne di più sul caso Sheila-Lorenzo

Poco fa, durante la diretta del Grande Fratello anche Beatrice Luzzi, ad oggi opinionista della trasmissione, ha voluto dire la sua sulle tre ex ragazze di Non è la Rai, criticando il loro sembrare resilienti a tutto anche dopo la brutta frase di Mariavittoria, che le ha definite “tre oche ignoranti e false“. Una stoccata alla quale hanno risposto non senza presunzione: “Va benissimo, ci scivola tutto addosso. Abbiamo le spalle grandi“. Dopo quella frase, Beatrice le ha invitate a riflettere meglio sulle loro reazioni:

“Dovreste superare questa veemenza che mettete anche nei dettagli. Un po’ meno, no? Se tutta quella veemenza la mettete sui dettagli allora poi sulle cose grosse cosa mettete?”

Effettivamente non si può negare quanto siano sempre in mezzo ad ogni questione e ad ogni discussione, e i fan del programma se ne stanno accorgendo sostenendo l’opinione della Luzzi, che in puntata ha detto testuali parole:

“Dovrebbero considerare il fatto che sono in tre e hanno molta esperienza di vita e professionale”

Nelle ultime ore le Non è la Rai si sono inserite anche nella questione del triangolo (ormai quadrilatero) tra Javier, Lorenzo e Shaila, ai quali si è aggiunta poi anche Helena Prestes che ha svelato di essersi presa una cotta per Spolverato. Tramite il day-time in diretta si è visto che le tre Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere si sono avvicinate a Lorenzo, chiedendogli dettagli su quanto sta succedendo.

Grande Fratello, social furiosi contro le Non è la Rai

I social sono esplosi scrivendo commenti di ogni genere contro le tre: “Ma quanto sono inopportune ste non è la rai? Ma fatevi un pacco di ca*i vostri“, scrive un utente, mentre un altro posta: “Mamma mia le 3 arpie RAI son9 troppo esagerate 3 pettegole in un unico concorrente!“. Su X si riempiono i commenti: “MAMMA MIA QUESTI NON È LA RAI MI URTANO IL SISTEMA NERVOSO SONO DELLE VIPERE” oppure c’è chi si insospettisce per le loro attenzioni nei confronti di Javier: “Ma esattamente le non è la Rai cosa m***a vogliono da Javier e con quale diritto sembrano il loro padrone“.

Che il loro sia un gioco studiato a tavolino per acquisire potere all’interno della casa? Tocca aspettare ancora qualche puntata per vedere se la loro è una tattica che regge oppure no. Intanto, quello che è certo è che il pubblico sta iniziando a guardarle con un occhio sospetto…