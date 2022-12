GF Vip, tre nuovi concorrenti: due ex fidanzati e un tronista

By

Al Grande Fratello Vip arrivano i rinforzi dopo l’improvvisa squalifica di Riccardo Fogli per bestemmia. L’ex cantante dei Pooh è stato cacciato dalla Casa più spiata d’Italia a neppure ventiquattro ore dal suo ingresso. Stando a quanto spifferato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Pipol stanno per varcare la Porta Rossa tre nuovi concorrenti (con la speranza che non ci siano altri spiacevoli imprevisti).

Tra i nuovi concorrenti del GF Vip è confermato l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei. Per il ristoratore pugliese, fino a poco tempo fa fidanzato con l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi, si tratta del primo reality show della sua carriera televisiva. Secondo indiscrezioni Donadei entrerà in gioco nella puntata in onda su Canale 5 sabato 17 dicembre.

Entreranno a pochi giorni da Natale, invece, altri due Vipponi che in realtà di very important people hanno poco e nulla. Si tratta di Nicole Murgia, sorella del calciatore della Spal Alessandro ed ex migliore amica dell’influencer Vittoria Deganello, e il difensore Andrea Maestrelli.

Pare che i due abbiano avuto un flirt la scorsa estate: due ex fidanzati che si ritroveranno dunque a condividere l’esperienza della convivenza forzata al Grande Fratello Vip. Un copione già visto lo scorso anno con Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, che prima di essere coinquilini davanti alle telecamere avevano vissuto una breve storia d’amore.

L’entrata di Nicole Murgia porterà inoltre sicuramente informazioni interessanti sulla gravidanza di Vittoria Deganello. Quest’ultima è stata in passato corteggiatrice a Uomini e Donne e fino a qualche mese fa era legata al fratello della nuova concorrente del GF Vip.

Secondo la versione fornita da Vittoria il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Lazio l’avrebbe mollata dopo aver scoperto della dolce attesa, chiedendo addirittura alla Deganello di abortire. Versione dei fatti smentita, seppur senza fornire troppi dettagli, da Nicole, che fino ad oggi non è mai apparsa sul piccolo schermo.

Quando finisce il Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip andrà avanti fino ad aprile, complice i buoni risultati ottenuti in questi mesi. Per i bookmakers a contendersi la vittoria finale saranno Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi e George Ciupilan.