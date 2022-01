GF Vip, tra Medugno e Clarissa si infila pure un’ex UeD e lancia la sfida

Antonio Medugno è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6 da poche ore ma è già chiaro che sarà protagonista delle prossime puntate. Naturalmente queste dinamiche servite su un piatto d’argento puzzano un po’ di bruciato per il pubblico, ma ormai è chiaro che si sta preparando un nuovo triangolo amoroso. O forse quadrilatero. Si vedrà quante persone sono coinvolte, intanto la speranza è che non sia un altro amore libero altrimenti non se ne esce più. Ma tornando a Medugno, ieri sera è entrato dicendo di avere un debole per la dolcezza di Jessica Selassiè. Neanche il tempo di illudersi che Signorini ha spento le speranze di Jessica parlandole del flirt tra Medugno e Clarissa Selassié.

A quel punto Jessica ha preso le distanze dicendo che non può portare via il ragazzo a sua sorella. Clarissa dallo studio ha parlato non da fidanzata di Antonio, però, per cui tutto può succedere. Tra loro si è infilata però anche una quarta persona ed è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Durante la puntata, infatti, la ragazza in questione ha pubblicato un paio di storie su Instagram abbastanza eloquenti. Si tratta di Giulia D’Urso, ex fidanzata di Giulio Raselli, che tra l’altro era sul punto di varcare la porta rossa.

Cosa è successo tra Antonio Medugno e Giulia D’Urso prima del GF Vip? A questa domanda arriveranno di sicuro presto risposte, perché stando ai primi commenti dell’ex corteggiatrice è chiaro che non vuole restarne fuori. Anzi, pare abbia lanciato una bella sfida, se a Clarissa o a Medugno non è chiaro.

Nella prima storia, Giulia ha scattato una foto alla televisione mentre era inquadrato Antonio. E ha scritto: “Mi raccomando tu”, aggiungendo un cuore e delle scintille. Già questo basta a far capire che c’è stato, o c’è, del tenero fra loro. Poco dopo per Giulia ha commentato anche il confronto tra Clarissa e Medugno. E pare sia a conoscenza di una versione diversa della storia:

“Io sapevo una storia completamente diversa… è venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat… Io ho i video o i vocali, scegli tu”

Insomma, Giulia D’Urso si è infilata tra Clarissa Selassié e Antonio Medugno quasi con prepotenza. Se ne parlerà nella prossima puntata? Oppure Signorini la ignorerà, preferendo il possibile triangolo con le due Selassié e nessun’altra?