GF Vip, spunta foglio della regia su Alex Belli: Davide sconvolto, i dubbi

Stamattina al Grande Fratello Vip 6 è spuntato un foglio sospetto della regia. A notarlo è stata Manila Nazzaro, che ha subito condiviso tutto con Davide Silvestri e Miriana Trevisan, entrambi con lei in cucina in quel momento. Il foglio in questione si riferiva probabilmente alla puntata in cui Belli ha lasciato il programma, o meglio è stato squalificato. Potrebbe essere spuntato un indizio sul fatto che fosse tutto studiato e organizzato con gli autori. Il foglio infatti è arrivato proprio dalla regia ed è uno di quelli sui quali la regia scrive degli appunti ai Vipponi. Stamattina per esempio c’era scritto qualcosa sulla loro colazione, insieme ai prodotti arrivati per il pasto.

Da una parte c’era scritto “colazione” dall’altra invece c’era una specie di scaletta. Questo almeno si intuisce dalle poche parole che si sono scambiati Davide, Manila e Miriana. Insieme hanno letto tutto ciò che c’era scritto e Davide Silvestri era sconvolto. La sua espressione era decisamente di stupore e sgomento, ha anche cercato appoggio in Manila guardandola incredulo. Poi ha preso il foglio dalle mani della Miss Italia, forse per evitare che venisse inquadrato. “Ma questi sono vecchi”, ha sussurrato Manila.

I tre si sono messi a ridere insieme, poi Manila ha ripreso in mano il foglio e ha detto: “Però aspetta, anteprima… Lui è stato cacciato dopo”. La regia a questo punto ha invitato la concorrente ad andare in magazzino, dove avrebbe dovuto lasciare il foglio. Miriana ha esclamato: “Tutti e tre navigati qua”. Chi potrebbero mai essere i tre navigati? Il Web è certo: sono Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Naturalmente al momento si può solo ipotizzare e qualcuno pensa che potesse trattarsi della scaletta della puntata in cui è uscito Alex. Per questo Manila avrebbe sussurrato “lui è stato cacciato dopo”. Visto che ha usato anche la parola anteprima, è possibile che l’uscita di scena fosse prevista già a inizio puntata e che sia avvenuto invece dopo. Ed è sempre per questo che questo foglio potrebbe aver confermato i dubbi della Casa su Alex, Delia e Soleil che starebbero seguendo un copione. E questo spiegherebbe le parole di Miriana sull’essere “tutti e tre navigati”.

Anche se queste ipotesi corrispondessero a verità, non è di certo un mistero che gli autori studino e pianifichino le puntate. Sapevano già che Belli avrebbe lasciato il reality show, lui lo aveva detto, e potrebbero aver deciso di sfruttare tutto questo inscenando un colpo di scena. Ovvero Alex che si avvicina a Delia e viene squalificato, con la complicità dell’ex concorrente s’intende. Anche perché quella sera lo stesso Signorini non ha fermato Belli, come ha fatto durante altri incontri. Il pubblico trarrà le sue conclusioni.