GF Vip, Sophie non paga gli outfit: l’amico della Salemi “furioso” la scarica

Indiscrezione poco piacevole su Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6. Come è risaputo ormai da anni, i concorrenti che partecipano al reality show consegnano alla produzione non solo i loro bagagli, che vengono passati nella Casa un po’ per volta e non tutti insieme, ma anche gli outfit della puntata. Spesso succede che un concorrente non porti gli abiti che ha nell’armadio ma che si affidi invece a sponsor e soprattutto stylist. Il compito di questa figura è di curare l’immagine di una persona, quindi scegliere tutto il look, partendo dal vestito e finendo ai gioielli. Lo stylist cura con attenzione tutti gli abbinamenti, li studia in base alla persona che dovrà indossarli e anche al contesto. Insomma, non sceglie di certo a caso e per questo come tutti i lavori va retribuito.

Stando a un rumor riportato da Chi Magazine, sull’ultimo numero in edicola, Sophie o chi per lei non avrebbe rispettato i patti. Tra i gossip della rivista si legge infatti che Matteo Evandro sarebbe furioso con Sophie Codegoni. Il nome di questo stylist non è di certo nuovo nel mondo del Grande Fratello Vip e non solo per il suo mestiere, ma anche perché è il migliore amico di Giulia Salemi. Nonché suo stylist di fiducia. Matteo pare stia continuando a curare l’immagine in puntata di Soleil Sorge, visto che ha condiviso tra le sue stories su Instagram l’ultimo look di Soleil.

La collaborazione con Sophie dovrebbe essersi interrotta nel giro di pochissime puntate. Dando una sbirciatina al profilo Instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, uno degli ultimi tag a Evandro sotto le foto degli outfit delle puntate risale al 28 settembre 2021. Dopo qualche settimana è comparso invece il nome di un altro stylist, per cui non dovrebbero esserci dubbi: Matteo Evandro ha interrotto la collaborazione con Sophie Codegoni. Chi ha spifferato anche il motivo dietro questa decisione:

“Matteo Evandro è furioso con la gieffina. Dopo averle mandato i vestiti per mesi, e averla seguita anche prima dell’ingresso, non ha ricevuto un euro rispetto a quanto pattuito. Così ha deciso di interrompere la collaborazione”

In base a questa indiscrezione, dunque, Sophie Codegoni non avrebbe pagato il lavoro di Matteo Evandro. Per questo motivo lo stylist non solo sarebbe arrabbiatissimo con lei ma l’avrebbe anche scaricata ad avventura nel GF Vip iniziata. Arriveranno conferme o smentite?