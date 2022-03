GF Vip, Sophie, Lulù e Jessica con lo stesso vestito: marca e prezzo

Cosa accomuna Sophie Codegoni, Lucrezia e Jessica Selassié? Non solo la partecipazione al Grande Fratello Vip ma anche lo stesso abito! Tutte e tre, infatti, hanno indossato nelle ultime puntate del reality show diretto da Alfonso Signorini il medesimo vestito. Un modello in raso, aderente e corto, che ha messo in mostra il corpo tonico delle gieffine. L’ex tronista di Uomini e Donne e le principessine hanno poi abbinato dei sandali gioiello.

Il brand è Silence Limited

L’outfit è firmato Silence Limited, brand italiano nato nel 2018 dalla passione, dall’impegno e dalla tenacia di due giovani imprenditori napoletani. Si distingue per qualità, artigianalità e attenzione al dettaglio. Il valore in più? Prezzi alla portata di tutti.

E pure quello indossato da Sophie, Lulù e Jessica al GF Vip è davvero accessibile a tutti: sul sito del marchio è possibile trovarlo a soli 80 euro! Si tratta dell’abito mini in raso con scollo a V. Aderente e versatile, è adatto a molteplici occasioni. Elegante con il tacco giusto, più comodo con degli anfibi.

La Codegoni l’ha indossato nella tonalità malva mentre le sorelle Selassié hanno optato per il rosa e il blu. Il vestito di Silence Limited è inoltre disponibile nei colori: oro, rosa chiaro, nero. In alternativa c’è la variante del capo con collo alto.

La passione delle sorelle Selassié

Jessica e Lucrezia Selassié sono delle vare fan di Silence Limited: non è la prima volta che indossano al Grande Fratello Vip le creazioni di questa azienda rigorosamente made in Italy. Per la puntata in onda giovedì 3 marzo, ad esempio, Jessica ha scelto un mini dress rosso, sempre in raso.

Qualche tempo fa ha invece optato per una tuta corta rosa di paillettes con scollo profondo. Non è da meno l’altra principessina etiope, Clarissa: nonostante sia stata eliminata continua ad indossare Silence Limited per le ospitate in studio. Di recente si è presentata alla corte di Alfonso Signorini con un body nero in tulle che ha messo in mostra il suo decolleté.