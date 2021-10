Nuovo provvedimento disciplinare al Grande Fratello Vip 2021. I vipponi hanno visto ridursi ulteriormente il loro budget settimanale, come ribadisce l’ultimo comunicato della produzione letto da Carmen Russo e Manila Nazzaro. Questa settimana i concorrenti avranno a disposizione per la spesa solo 310 euro anziché 380. Settanta euro in meno che faranno la differenza sul gruppo, che già qualche settimana fa ha dovuto fare i conti con una penalizzazione a causa di un freeze non rispettato in diretta da Francesca Cipriani.

Il motivo della nuova sanzione? Alcuni concorrenti hanno infranto la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole nella Casa più spiata d’Italia. A quanto pare a non rispettare il regolamento sono stati due concorrenti in particolare: Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Tanto che Manila Nazzaro, dopo aver letto con Carmen Russo il comunicato del Grande Fratello Vip, non ha potuto fare a meno di avvisare i due: “Mangeranno di meno questa settimana!”.

La regola degli occhiali da sole al Grande Fratello Vip

Gli occhiali da sole possono essere usati all’interno del bunker di Cinecittà solo se fungono anche da occhiali da vista. A coloro che non hanno l’esigenza di ricorrere agli occhiali per vedere bene, è proibito da regolamento indossare gli occhiali da sole mentre si è in casa. Nell’edizione in corso pare che più volte Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi abbiano utilizzato gli occhiali da sole classici in Casa portando così ad una riduzione del budget settimanale.

Il sostegno di Tina Cipollari per Sophie

Punizioni a parte negli ultimi giorni Sophie Codegoni ha ricevuto il sostegno pubblico di Tina Cipollari, che ha conosciuto lo scorso anno a Uomini e Donne. L’opinionista di Maria De Filippi ha definito l’ex tronista e modella una ragazza coraggiosa, educata e sensibile. Una persona bella e fuori a detta di Tina. La Cipollari ha poi rimarcato di appoggiare completamente la Codegoni e di provare grande stima nei suoi confronti.

Sophie Codegoni è indubbiamente una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip nonostante la giovanissima età: di recente si è lasciata andare alle avance di Gianmaria Antinolfi.