Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni non saranno mai una coppia al GF Vip 6. E probabilmente neanche fuori dalla Casa. Gli spettatori si faranno la propria idea su come sono andate le cose fra i due, se è stata solo strategia, se hanno finto entrambi o se uno dei due era sincero, o ancora sinceri entrambi. Fatto sta che l’incompatibilità è ormai un dato di fatto, anche per loro due. Sophie ha detto di averci provato in nome di quell’attrazione che però era solo fisica, ma alla fine hanno vinto le incompatibilità. Gianmaria invece continua a dire di voler stare con la Codegoni, lo ha detto anche stanotte, peccato che lei si stia alleando con i suoi peggiori nemici.

Ieri sera Signorini ha messo la pseudo coppia davanti ai quattro detrattori principali della Casa: Soleil Sorge e Alex Belli prima di tutti, poi Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Già ieri sera Sophie ha ammesso di concordare con loro su Gianmaria, così dopo la puntata lo ha dimostrato chiacchierando con loro in stanza. Alex Belli ha continuato a criticare duramente Antinolfi, dicendo di lui che è una persona che lavora sul pietismo per convincere gli altri. E ha definito Soleil e Sophie due vittime di Gianmaria. Soleil ci ha messo il suo solito carico da novanta sull’ex. Alla fine la Codegoni ha rivelato cosa si dicono in privato:

“Quando mi parla inizia a dire io alla mia ex ho regalato borse da 30mila euro, hotel cinque stelle di lusso, Parigi… Sai quanto me ne frega? Io non ho mai ricevuto un cioccolatino dal mio fidanzato e ci stavo benissimo perché c’erano stima e complicità”

Quello dei regali costosi è un discorso che aveva già tirato fuori lo stesso Belli, facendo la parodia di Gianmaria qualche puntata fa. Sophie ne ha parlato anche al diretto interessato, perché c’è stato anche un confronto con lui nella notte. Gianmaria ha continuato a professare i suoi sentimenti per Sophie, facendole notare che non gli ha mai chiesto del suo passato e che lui parla sempre di lei. L’ex tronista però non sembra più disposta a credergli e glielo ha detto senza giri di parole. Sophie ha fatto presente a Gianmaria di volere più fatti e meno parole, ma i fatti non sono mai arrivati, secondo lei. Queste le sue parole:

“Io non voglio neanche stare dietro ai tuoi malumori. Quando nella vita non c’è verità i nodi vengono sempre al pettine. Delle parole non me ne faccio niente, volano. Io vado a fatti, tu a fatti sei un disastro ogni volta. Mi sono annoiata da morire. Non siamo compatibili. Tu mi parli di hotel di lusso, di ristoranti stellati. Io non cerco questo, a me piace la semplicità, sto bene anche in una capanna”

Quindi ha augurato all’imprenditore di ritrovare sé stesso, ma senza di lei. Insomma sembra proprio svanita ogni minima possibilità che nasca questa coppia, per la quale forse in pochissimi facevano il tifo tra il pubblico. Sophie Codegoni e Gianmaria Antonolfi sono un capitolo chiuso al GF Vip? Macché…