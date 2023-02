GF Vip: Sonia inchioda gli Spartani, ma il caso viene ribaltato

Sonia Bruganelli sui social network commenta, ogni tanto, ciò che accade al Grande Fratello Vip 7. Questa volta si espone apertamente contro il gruppo degli Spartani, accusandoli di mettersi d’accordo per le nomination e la scelta dei preferiti. Il suo commento, però, finisce per creare il caos, in quanto sono diversi i telespettatori che le fanno notare un dettaglio: perché continua ad attaccare solo questi concorrenti? In effetti, è possibile notare diversi video dove anche volti come Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon si accordano per le nomination.

“Basterebbe dichiararlo”, scrive Sonia condividendo su Twitter il video di una scena in cui è possibile vedere gli Spartani nel van che sembrano appunto mettersi d’accordo su chi nominare. Tra questi è possibile ascoltare le ipotesi di Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. “Si mettono d’accordo su nomination/preferiti utilizzando la lavagnetta posizionata nel’angolo cieco del van”, scrive l’utente che ha condiviso il video in questione. L’attacco viene, però, immediatamente ribaltato da chi segue con attenzione tutto ciò che accade nella Casa di Cinecittà.

Sono diversi, infatti, gli utenti su Twitter che stanno facendo notare a Bruganelli che al GF Vip 7 tutti si mettono d’accordo per le nomination, almeno la maggior parte dei gieffini. Perché quindi sottolineare solo i gesti degli Spartani? Più volte in studio Sonia ha espresso i suoi commenti negativi nei confronti dei concorrenti che fanno parte di questo gruppo: Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Al contrario, sostiene sempre Antonella Fiordelisi, rendendola anche preferita nel corso di molte puntate andate in onda. E anche l’ex schermitrice, come è possibile scoprire in varie clip condivise sui social, pare mettersi d’accordo con i suoi ‘alleati’ su chi nominare per cercare di far andare avanti il più possibile i Persiani.

“Scusami perché non commenti anche il video di Nikita e Antonella che si mettono d’accordo? Anche loro non l’hanno ammesso”, “Non è un obbligatorio dichiararlo e non va contro il regolamento accordarsi! In ogni caso, chi è senza peccato scagli la prima pietra”, “Ma perché rispondi solo ai tweet a favore di Antonella e non anche a quelli che dimostrano con video che la tua protetta è la prima a fare quello che tu e lei condannate?” e ancora “Come mai non commenti questo?”.

Questi sono solo alcuni dei commenti fatti dai telespettatori in queste ore.Va precisato che mettersi d’accordo e usare delle strategie all’interno del reality show non rappresentano una violazione contro il regolamento. Per questo, Sonia punta sul fatto che questi concorrenti almeno dovrebbero essere sinceri con i telespettatori, confermando ciò di cui vengono accusati. Ma questo, in teoria, dovrebbe valere anche per gli altri gieffini.

Nel frattempo, c’è chi sostiene ovviamente la posizione presa da Bruganelli, chiedendole di smascherare gli Spartani nel corso della diretta di lunedì 27 febbraio 2023. Stasera andrà in onda una nuova puntata durante la quale Alfonso Signorini dovrebbe tornare a parlare del van-gate.