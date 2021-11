GF Vip Soleil, velenosa bugia di Belli sull’amica: così è stato smascherato

Sono giorni difficili per Alex Belli al Grande Fratello Vip: dopo la pesante lite avuta con Aldo Montano e il confronto ruvido con la moglie Delia Duran, l’attore è finito nuovamente nell’occhio del ciclone. Stavolta per un atteggiamento opaco avuto verso la sua inseparabile amica Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nulla sa di quel che è capitato, non essendo stata presente alla scena. A smascherare l’emiliano ci hanno pensato diversi telespettatori che su Twitter hanno diffuso una serie di video in cui viene mostrato in modo inequivocabile come Belli abbia raccontato una bugia, rigirando la cosiddetta frittata.

Nelle scorse ore Alex, in sauna, ha a lungo chiacchierato con Soleil e del legame che si è creato tra loro, fino ad ipotizzare cosa potrebbe succedere una volta terminato il reality. Un dialogo fitto che si è dipanato con la seguente dinamica:

“Pensa a quanto sarà ancora più bello fuori – ha detto Soleil -, anche con Davide e Katia, potendo esprimere questa nostra complicità o creatività, amicizia, essenza, con tutto il nostro mondo. Invitare Katia a cena e vedere una sua opera insieme. Pensa magari noi che sistemiamo Delia, mentre tu le fai gli scatti. Anche con Davide, creare un contenuto insieme. Nel nostro mondo, nella nostra vita”.

A questo punto l’attore ha chiesto all’amica: “E tu pensi che sia possibile? Che noi quando usciamo ci possiamo vedere?” “Mi auguro di si”, la risposta dell’italo-americana. Tutto chiaro? Bene, perché Belli, dopo tale scambio di pensieri, nella stanza arancione, innanzi a Miriana Trevisan e a Manila Nazzaro, ha dato una versione diversa: “A un certo punto lei (Soleil, ndr) mi dice ‘Senti ma secondo te quando usciamo di qua noi ci rivedremo mai’. Io gli ho detto ‘Ma spero di non rivederti mai più, ma detto in quel modo…”

Sul web non sono stati pochi gli utenti che hanno attaccato l’interprete. Ma c’è dell’altro; pesanti insulti Belli li ha ricevuti anche nelle sorse ore da fuori dalla Casa, dove degli ignoti hanno gridato frasi per nulla tenere nei suoi confronti.

“Sei un corn..to nato”, “Alex sei una m…a”, “Fai schifo, sei finito, fai ridere, sei un fallito”, si è udito dal giardino della dimora di Cinecittà dove erano presenti Jessica Selassié, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié, le quali hanno preferito non dire nulla al diretto interessato. “Se esce fuori Alex sarà dura eh, ti rendi conto?”, ha commentato la Cipriani. Chissà se Belli sarà messo al corrente di quanto accaduto in un secondo momento.

GF Vip, urla esterna anche rivolte ad Aldo Montano: “Fidati di Gianmaria e Manuel”, la reazione dello schermitore

Poche ore prima si sono sentite altre urla provenire dall’esterno. “Aldo, fidati di Manuel e Gianmaria”, è stato gridato. Montano, che si trovava proprio in giardino in quel preciso momento, ha urlato a sua volta un poderoso “grazie”. Manuel Bortuzzo, che era al fianco del campione, ha allargato il sorriso.