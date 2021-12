GF Vip, Soleil scopre che Delia è una nuova concorrente: la reazione

By

Risvolto inaspettato al Grande Fratello Vip. Soleil Sorge ha scoperto che Delia Duran, la “moglie” di Alex Belli, sarà la prossima concorrente del reality show guidato da Alfonso Signorini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata aggiornata da La Regina di Roma, un’urlatrice che è corsa fuori il bunker di Cinecittà per informare la sua concorrente preferita.

Quando la donna ha urlato il nome dell’attrice venezuelana Soleil era intenta a ballare con gli altri concorrenti del GF Vip, tra cui Carmen Russo. La Sorge non si è mostrata minimamente preoccupata dalla new entry e dopo aver sentito chiaramente il nome di Delia Duran ha continuato nelle sue danze scatenate senza fermarsi mai. Con l’ingresso della sud americana sono in molti ad aspettarsi accesi scontri e litigi di fuoco ma Soleil sembra pronta ad affrontare tutto con una certa nonchalance…

Quando entra Delia Duran al Grande Fratello VIP

L’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip è previsto per il prossimo lunedì 3 gennaio. La “moglie” di Alex Belli entrerà insieme a Kabir Bedi, l’attore celebre per il ruolo di Sandokan. Nei giorni scorsi si era sussurrato di una presunta positività di Delia al Covid-19.

Secondo quanto assicurato dalla blogger Deianira Marzano sui social network la Duran sarebbe risultata positiva al Coronavirus. La diretta interessata ha smentito tutto su Instagram, mostrando il suo ultimo tampone negativo. La 34enne ha deciso però non svelare ulteriori dettagli sul suo nuovo progetto lavorativo.

Per Delia Duran il Grande Fratello Vip è indubbiamente un’occasione importante dopo i confronti con Alex Belli di qualche mese fa. Nel curriculum della giovane un’esperienza a Temptation Island Vip, sempre in coppia con l’ex attore di Centovetrine, e la partecipazione ad alcune fiction Mediaset.

Durante le riprese di Furore 2 – dove i protagonisti erano gli ex gieffini Adua Del Vesco e Massimiliano Morra – Delia ha conosciuto Alex. L’amore tra i due è sbocciato solo in un secondo momento, lontano dal set, quando la Duran ha chiuso il suo matrimonio con l’imprenditore Marco Nerozzi.