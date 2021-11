GF Vip, Soleil e Alex Belli: idillio frantumato, ora è guerra. Accuse e rancori

Alex Belli e Soleil Sorge, l’idillio è andato in frantumi. Chissà se i due riusciranno a rimettere assieme i cocci della loro amicizia speciale oppure se i pezzi rotti resteranno sul pavimento, a testimonianza che quello che c’è stato non c’è più. Al Grande Fratello Vip, per l’influencer e l’attore l’aria è decisamente cambiata. Ora è tempo di ruggini e rancori: nelle scorse ore il parmense ha notato che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è palesemente allontanata da lui. Ha iniziato così a cercare di capire cosa l’avesse spinta a distanza e tra una chiacchiera e l’altra con altri inquilini della Casa più spiata d’Italia è emerso in modo chiaro che qualcosa, anzi più di qualcosa, non funziona più.

A mettere in crisi la ‘super amicizia’ di Belli e Soleil è stata la sortita nella Casa di Delia Duran, che ha attaccato pesantemente l’italo americana. Tutto è cominciato da lì. A ciò si aggiunge e il fatto che la stessa moglie di Alex a Pomeriggio Cinque ha lanciato altri fulmini sulla Sorge. Il tutto è stato prontamente sottolineato da Alfonso Signorini, che non ha perso tempo, mostrando nel corso dell’ultima diretta a Soleil la ‘folata’ di Delia da Barbara d’Urso. La giovane è rimasta scottata non solo per le parole della Duran, ma anche e soprattutto dal fatto che credeva che Belli assumesse una posizione più netta nel difenderla.

Tale situazione ha provocato una frattura tra i due. La questione ha spinto Sorge a riavvicinarsi a Gianmaria: esatto, non stiamo parlando di Beautiful, ma di quello che è davvero successo al GF Vip. Alex non ha affatto gradito portando le sue lamentale a mezza Casa e tuonando contro l’amica. Questo il ragionamento che ha fatto con Lulù Selassiè, Davide Silvestri e Sophie Codegoni:

“Oggi mi sono alzato con le scatole girate perché vedo l’incoerenza. Sole si è incespugliata in una cosa assurda. Sei ore a parlare con Gianmaria, ma scherziamo? Poi me la dovrà anche spiegare quella roba lì. Se ne dicono di cotte e di crude e poi ora sono appiccicati. Li ho visti a ridere, scherzare e abbracciarsi. Io di coerenza ne vedo poca, mi stupisco di Soleil sinceramente. Hanno usato parole pesanti e poi adesso sono insieme”.

E ancora: “Un conto è avere delle incomprensioni e poi chiarire, un altro è assistere a queste cose”. Alex è stato un fiume in piena: “Sono stati ore ed ore a parlare insieme e non mi pare un comportamento coerente. Si sono detti qualsiasi cosa l’uno contro l’altra e adesso sono attaccati. Perché io credo che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona e non hai stima di lei, non puoi starci così a parlare. Non trovo coerenza in questo”.

Soleil però, in questo momento, non ne vuole sapere di Belli tanto che nelle scorse ore ha respinto i tentativi di Alex di riavvicinamento. L’italo-americana ha persino messo in piedi una barriera di cuscini per ‘segnare il territorio’ rispetto a quello del coinquilino. E se l’attore parmense si lamenta, lei non è da meno. Questi i passaggi del discorso fatto assieme a Gianmaria dove sono volate esternazioni pesanti:

“L’altra sera è venuta Delia, tu che mi conosci non avresti pensato che l’avrei mangiata viva? Un leone con una bistecca davanti. Non l’ho messa al suo posto e non mi sono difesa, non ho reagito, ma in realtà ho fatto la cosa più giusta. Io ho la coscienza pulita, Alex non è per niente il mio tipo di uomo”.

Inoltre Soleil ha notato anche dell’altro in riferimento all’atteggiamento dell’amico:

“Essendosi sentito sotto esame ho notato che Alex ha iniziato a criticarmi su un sacco di cose, non mi è piaciuto. Ha proprio detto ‘ma figurati se io posso stare con una come te’. Ha criticato il mio aspetto fisico, sottolineava i difetti e poi il mio carattere. Elencava proprio tutto, ok in maniera scherzosa, ma di continuo. Perché hai bisogno di sminuirmi per far passare il messaggio che non sono la donna che vuoi? Sappiamo che siamo amici, non c’è necessità di andare sul fisico e sui difetti che ho per te”.

Forse, la grande e granitica amicizia sbandierata da Belli e Soleil, non era poi tanto grande e granitica?