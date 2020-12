Selvaggia Roma è stata eliminata al Grande Fratello Vip e fuori dalla porta rossa ad attenderla c’erano tutte le accuse del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Mentre lei era nella Casa e parlava del suo rapporto col papà, infatti, Francesco ha tirato fuori una foto di Selvaggia col genitore piuttosto recente. Aggiungendo che la storia dell’abbandono è falsa. Oggi la Roma ha replicato attraverso un’intervista rilasciata all’Adnkronos. Ha raccontato la verità sulla foto col papà. Ebbene, lo scatto è recente, come aveva sostenuto Chiofalo, ma c’è una spiegazione dietro.

L’ex concorrente del GF Vip 5 ha ribadito di non avere rapporti con il papà da quando aveva 15 anni. Tuttavia è capitato di incontrarlo. “Quella foto risale al 2019, era il compleanno di mio fratello. Lui mi pregò di andarci nonostante ci fosse mio padre e così feci”, ha detto Selvaggia. Ha spiegato ancora una volta di aver sempre avuto un rapporto conflittuale con il padre. E ha pure confermato la frase che l’ha tanto ferita, quella sul non essere più sua figlia. Per quanto riguarda il fatto che Chiofalo ha conosciuto il papà di Selvaggia lei ha spiegato:

“Lo conobbe per altri motivi perché comunque preoccupato dei suoi atteggiamenti aggressivi nei miei confronti ma preferirei non parlare perché io, al contrario di lui, non ho necessità di farmi pubblicità con la sua faccia”.

Selvaggia ha inoltre raccontato di aver avuto sporadici incontri con suo papà dopo l’allontanamento. Ma a prescindere dalla verità sul loro rapporto non ha gradito le accuse di Chiofalo. Secondo lei infatti è stato “deprecabile approfittare di una situazione familiare così delicata” da parte dell’ex fidanzato solo per apparire in televisione. Ha anche ringraziato Barbara d’Urso per averla difesa nelle sue trasmissioni dalle accuse di Chiofalo. Non è disposta ad accettare che lui continui a intromettersi nella sua vita nonostante tra loro sia finita da tempo ormai.

Ma ci sarà il confronto proprio da Barbara? Selvaggia sarà ospite a Live domenica prossima. I fan si aspettano di vederli faccia a faccia ma potrebbero rimanere delusi. Selvaggia infatti ha spiegato di non volere il confronto con Francesco Chiofalo per non dargli ulteriormente modo di apparire usando la sua storia. Il tempo del ritorno alla vita reale però potrebbe essere breve. La Roma infatti ha detto: “Spero nel ripescaggio che si terrà a Natale”. E il pubblico sembra prontissimo a sostenerla e buttarla nuovamente nella Casa.