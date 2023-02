Il giornalista ne ha una per tutti, così come nella Casa ora anche fuori: dito puntato contro i suoi ormai noti “nemici”

Attilio Romita non ha timore di dire la sua e lo fa anche dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello Vip 7. Già quando era concorrente non aveva peli sulla lingua, finendo spesso per dire pure troppo, adesso che è fuori lo fa ancor più di prima. Così intervenuto a Casa Chi ha fatto i nomi dei suoi promossi e bocciati. E sono ben intuibili, viste le sue amicizie nella Casa. Innanzitutto ha fatto delle precisazioni sul rapporto con Sarah Altobello e insiste col dire che la frase sul bigliettino sia stata una “pistolettata” contro di lui.

Quella frase ha messo di nuovo in crisi il rapporto con Mimmuzza che stava faticando a recuperare. Nonostante tutto crede che Sarah sia stata la prima vittima dopo di lui del “gruppone”, così ha chiamato gli Spartani. Ovvero tutti coloro che sono andati in cortiletto quando Signorini ha chiesto di schierarsi tra Spartani e Persiani. Per lui sarebbero “persone che agivano con grande slealtà nei confronti del resto dei concorrenti”. Attilio Romita e Mimmuzza si sono ritrovati dopo il GF Vip e dopotutto lui era certo che la compagna non avrebbe gettato tutto al vento per un reality show.

Nel corso dell’intervista è giunto il momento di fare i nomi: Attilio ha nominato i suoi promossi e bocciati al GF Vip 7. Tra i promossi ci sono di sicuro Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, con i quali ha stretto un bel rapporto che spera di avere anche dopo il reality show. Sono due persone che vorrebbe ancora nella sua vita. A loro due ha aggiunto immediatamente anche Luca Onestini:

“Abbiamo fatto insieme l’isolamento per il Covid e per 12 giorni ci parlavamo da stanza a stanza. Ci siamo raccontati praticamente tutto e io lo trovo fuori dalla Casa un ragazzo moralmente pulito, buono, sa essere amico come i giovani non sanno più esserlo. Dentro la Casa diventa Onestini e tutto quello che comporta la vita di un reality che lui conosce molto bene. Onestini del Covid è un mio amico, una persona a cui voglio bene”

Ha fatto solo nome di uomini perché all’inizio con le donne ha avuto un rapporto freddo per rispetto della sua compagna. Poi questo atteggiamento di distacco è svanito con Antonella Fiordelisi: “Perché era fidanzata, è fidanzata ancora con Edoardo e quindi mi sono permesso di diventare più amico di Antonella sapendo che non c’era nessun rischio di apparire troppo vicino a una donna”. In realtà si è avvicinato anche a Sarah, sebbene non abbia fatto il suo nome per tutto ciò che è successo nelle ultime settimane probabilmente.

Ed è giunto così ai nomi dei peggiori del GF Vip 7, sempre secondo lui. Attilio ha puntato il dito contro i soliti concorrenti, gli stessi con cui si è scontrato nella Casa. Sono loro:

“Donnamaria, il peggiore di tutti. Giaele, la cui falsità va oltre ogni limite che posso concepire. Micol, non mi piace perché era entrata con umiltà e da quando è diventata la fidanzata del grande capo, il capo banda, ha perso la testa e adesso di sente la Regina Elisabetta”

Ha salvato Edoardo Tavassi, che secondo lui sarebbe “il capo banda”, perché nella Casa avevano chiarito e apparentemente appianato le divergenze. Di fatto, però, Attilio Romita ha attaccato Donnamaria, Giaele e Micol ancora una volta. Di motivi per nominarlo quindi ne avevano eccome: non c’era alcun bisogno di fare presunti accordi, come sostenuto da Sonia Bruganelli che li ha accusati di ciò.