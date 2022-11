Attilio Romita al Grande Fratello Vip 7 ha vissuto un momento di sconforto. Sente di poter uscire dalla Casa nella puntata di stasera, dove è in nomination con Pamela Prati e Giaele De Donà. Il pubblico è pronto a salvarlo, lui non lo sa e pensa di non essere apprezzato, ma c’è molta gente che lo sta salvando in questo televoto. Se riuscirà a salvarsi non può essere detto con certezza, cosa che invece si può dire per esempio di Giaele che gode al momento di un bel supporto da casa. Leggendo i social potrebbe uscire Pamela Prati, ma non votano solo i social per cui tutto può succedere. Soprattutto dopo lo scivolone su Oriana Marzoli. Procediamo con ordine.

Nelle scorse ore seduto nel cortiletto Attilio Romita ha avuto un crollo. Lui è convinto di uscire, avrebbe preferito restare più a lungo nella Casa. Inoltre è convinto pure che la puntata di lunedì lo abbia messo in cattiva luce e che in tre giorni non avrebbe mai recuperato agli occhi del pubblico. Sente insomma di non potersela giocare come vorrebbe e per lui è una sensazione poco piacevole: “È un fallimento. Me la potevo giocare meglio dai. Mi sarebbe piaciuto uscire bene”. Luca Salatino e Edoardo Tavassi lo hanno consolato, facendogli notare che in realtà si è messo in gioco e tanto basta per essere soddisfatto.

In effetti su Twitter Romita è stato incoronato come il miglior Over del GF Vip. Malgioglio gioca un campionato a parte, ma tra tutti gli altri Attilio è colui che più di tutti si è messo in gioco secondo gli affezionati al reality. Non si tira indietro nelle dinamiche, sa essere divertente ed è abbastanza schietto: tutte qualità per un concorrente da reality show. Salatino ha consolato Attilio proprio dicendogli questo, che non deve sentire di aver fallito se si è messo in gioco. “Tu sei venuto qua e hai fatto quello che ti sentivi di fare. Ci hai fatto ridere, stare bene, abbiamo discusso. Che c’è di più bello di discutere?”, ha aggiunto.

Anche Tavassi ha rassicurato Romita: “Anche se dovesse succedere, tu ti sei messo in gioco. Non ti sei preso sul serio. Non voglio sentire la parola fallimento. Ti sei fatto volere bene”. Gli ha fatto notare che se è nella Casa c’è un motivo, inoltre sempre Luca in un altro momento in cui è accorso a consolare Attilio gli ha ricordato di aver superato già altre nomination. Insomma, che non deve darsi per vinto. Antonella Fiordelisi ha invitato i suoi fan a salvare Attilio.

Attilio Romita su Oriana: “Solo un giretto con lei”, la reazione della Casa

Romita si è messo così in gioco da inciampare a volte. Nelle ultime ore infatti si è reso protagonista di un brutto scivolone su Oriana al GF Vip. Chiacchierando in veranda con altri concorrenti, Attilio si è così espresso sulla coinquilina:

“Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto, una schiacciatina, una bottarella”

Sentendo queste parole, Luca Onestini e Daniele Dal Moro si sono alzati e sono andati via: un gesto per dissociarsi e contestare quelle parole. Romita poi si è spiegato meglio, ma non ha corretto il tiro:

“Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”