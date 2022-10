Pierpaolo Pretelli, presentatore di GF Vip Party insieme a Soleil Sorge, ha avuto questo pomeriggio la possibilità di dire la sua sulla puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 3 ottobre, su Canale 5. Una serata lunga, difficile e toccante, nel corso della quale Alfonso Signorini ha ripercorso gli ultimi giorni nella casa di Marco Bellavia, il concorrente spinto ad abbandonare il gioco (in preda ad una pesante crisi psicologica) a causa del bullismo dei suoi coinquilini.

Nel corso dell’intervista concessa a Sophie Codegoni per Casa Chi, Pretelli ha espresso la sua opinione sul caso, con particolare riferimento al comportamento di Gegia e Charlie Gnocchi. I due concorrenti, infatti, hanno fatto fronte comune contro Bellavia, dimostrando in più di un’occasione il loro astio ingiustificato e una totale mancanza di empatia. Parlando di loro due, Pretelli ha dichiarato:

“Mi sento dire che ci sarebbe stata una bella risposta da parte di alcuni componenti del cast tipo Gegia e Charlie che hanno usato un termini e un atteggiamento non consono rispetto a quello che stava vivendo Marco, avrebbero dovuto alzarsi e uscire insieme a Giovanni Ciacci. Qui avrebbero fatto una gran bella figura. I provvedimenti sono stati altri che comunque penso siano giusti, quindi il televoto flash. Il voto ha votato per Ciacci ma penso che sia il primo di quei 4 che meritava più di uscire.”

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 3 ottobre

Vale la pena, a questo punto, di fare un riassunto rispetto agli eventi che si sono susseguiti in puntata e su quelli che sono stati i provvedimenti della produzione. La serata si è aperta con lo sguardo torvo di Signorini, che ha annunciato ai telespettatori di avere in serbo per tutti una serata difficile.

Dopo aver mostrato agli inquilini della casa un rvm dove tutti hanno potuto assistere alle loro nefandezze nei confronti di Marco Bellavia, il presentatore è passato dalle parole ai fatti. Il presentatore ha chiamato Ginevra Lamborghini in confessionale, per annunciarle la squalifica legata alle sue pesanti frasi su Bellavia (“Se lo merita di essere bullizzato”). A questo punto si è passati all’annuncio del televoto flash, grazie al quale il pubblico ha scelto quale fra gli altri inquilini mandare via alla luce dei loro gravi atteggiamenti verso Bellavia. I quattro concorrenti scelti dalla produzione sono stati Patrizia Rossetti, Gegia, Eleonoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci, con quest’ultimo che è alla fine è stato eliminato tramite televoto.

Eppure, il mondo del web non è rimasto particolarmente soddisfatto per come la puntata si è svolta. Sono stati in molti, infatti, ad essersi lamentati del fatto che nessun provvedimento è stato preso nei confronti di Charlie Gnocchi, che ha di certo avuto un ruolo nel rendere la vita di Bellavia nella casa un vero inferno.