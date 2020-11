Gf Vip Pierpaolo si sente male per un’allergia, Dayane: “È nella sua testa”

Pierpaolo Pretelli si è sentito male al Grande Fratello Vip a causa di una specie di reazione allergica. L’ex velino soffre infatti di una forma di allergia al limone e tutti nella Casa ne sono al corrente. Per questo chi cucina fa molta attenzione a non far entrare in contatto il cibo con il limone. Nel caso in cui venisse usato allora la parte di Pierpaolo viene preparata a parte. Oggi ai fornelli c’era Dayane Mello e ha preparato la carne usando proprio il limone per insaporirla. Pierpaolo venendolo a sapere deve averlo fatto presente alla modella. Le ha quindi chiesto se avesse lavato la padella prima di preparare la sua carne e Dayane ha risposto di sì.

A un certo punto però Pierpaolo non si è sentito bene e ha iniziato ad avvertire i sintomi tipici di quando gli succede questa reazione allergica. Si è alzato da tavola e Elisabetta lo ha seguito. A lei ha spiegato che sentiva l’orecchio tirare e ha lasciato intuire che è questo l’inizio della reazione quando mangia il limone. “Lo sapevo che non lo dovevo mangiare”, ha detto prima di spiegare che Dayane gli aveva però risposto in modo affermativo quando ha chiesto se avesse lavato la pentola.

Intanto l’orecchio continuava a dargli fastidio e si è preoccupato moltissimo, correndo in confessionale. I veri guai infatti arriverebbero qualora l’orecchio dovesse gonfiarsi: “Se mi si gonfia è un ca..ino, devo uscire”, ha spiegato Pierpaolo. Mentre Pierpaolo è andato in confessionale per chiedere un medicinale e fermare questa reazione, Elisabetta è andata da Dayane a chiedere come avesse lavato la padella. Ed è a questo punto che è scoppiato il caos su Twitter.

Dayane anziché rispondere in modo tranquillo e sereno per tranquillizzare tutti, Pierpaolo in primis, ha minimizzato la cosa. Questa è stata la sua risposta: “È una cosa del suo cervello, perché non c’era limone nella sua carne”. Insomma, secondo lei la reazione di Pierpaolo sarebbe stata dettata solo da un fattore psicologico. E dopo aver risposto a Elisabetta, in modo neanche tanto corretto, Dayane ha continuato a mangiare tranquilla e serena. Altro comportamento che è finito sotto accusa.

Su Twitter si è scatenata la rivolta contro Dayane. Nessuno ha gradito la reazione della Mello e in tanti sui social l’hanno accusata di scarsa sensibilità e di menefreghismo visto che Pierpaolo avrebbe potuto avere una vera e propria reazione allergica. Poi c’è stato chi ha estremizzato ulteriormente la situazione, dicendo che Dayane lo avrebbe addirittura fatto di proposito. Ora Pierpaolo sta bene, ma si tranquillizzerà del tutto domani: agli altri concorrenti pare che abbia spiegato che anche nelle prossime ore il suo orecchio potrebbe ancora gonfiarsi.

ma dayane l’ha capito che pier poteva veramente sentirsi male e avere anche uno shock anafilattico?

e lei risponde in questo modo, senza sensibilità, continuando a mangiare e fregandomene

io sono sconcertata boh #gfvippic.twitter.com/w84ZbYLyvs — Kiara ???? (@azibegna) November 5, 2020