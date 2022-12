By

Oriana Marzoli aggressiva nei confronti di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip. Durante la notte l’influencer e modella venezuelana ha praticamente alzato le mani sull’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Nelle immagini diventate virali su Twitter (che potete vedere più in basso) si vede Oriana che prima spinge l’hair stylist e poi alza le gambe con fare piuttosto bellicoso.

Ad un certo punto Oriana Marzoli mette i piedi in testa a Spinalbese, che cerca inutilmente di chiudere occhio. In un altro filmato, invece, si vedono i due che si confrontano prima di andare a letto e Oriana schiaffeggia Antonino sul petto, poi gli stringe il polso e con un calcio lo rinchiude nell’armadio. Una violenza che non è andata giù a molti telespettatori: secondo alcuni si tratterebbe di un comportamento inqualificabile e ingiustificato.

antonino: porco maschilista insensibile

oriana: povera vittima infatuata usata e buttata È COSÌ VERO? FATE SOLO UNA GRANDE FIGURA DI MERDA QUANDO GIUSTIFICATE L’INGIUSTIFICABILE SOLO PER AFFOSSARE ALTRE PERSONE.#gintonic #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/UXBvvV3c4g — marta????????‍♀️ (@Marta742648331) December 3, 2022

scherzavano? ok.

ma se al posto di oriana ci fosse stato antonino o qualsiasi altro uomo l’avreste già mandato al patibolo. DUE PESI E DUE MISURE #gintonic #incorvassi #gfvip

pic.twitter.com/EG7XPkgRN3 — marta????????‍♀️ (@Marta742648331) December 3, 2022

Oriana ha avuto questi modi aggressivi, perché Antonino l’ha rifiutata nuovamente perché voleva mettersi nel letto con lui. Poi in prima serata, mi raccomando fatela ancora passare per sedotta e abbandonata. #gfvip #gintonic pic.twitter.com/JhrNWGLYxm — Har✨ (@is16__) December 3, 2022

Prima di questo confronto aggressivo la giovane ha ammesso di essersi pentita del flirt con Antonino. Durante una chiacchierata con Luciano Punzo Oriana Marzoli ha ricordato di aver chiuso solo da tre mesi una storia importante con un altro uomo. Antonino, a detta della sudamericana, poteva essere un buon diversivo ma ha capito che al di là dell’attrazione fisica non c’è molto altro.

“Non avrei dovuto lasciarmi andare, me ne sono pentita”, ha spiegato Oriana Marzoli, che dall’ultimo fidanzato è stata tradita più e più volte. Una serie di tradimenti che hanno portato al fallimento della relazione, che ha fatto soffrire tanto la trentenne.

Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli è incinta?

Intanto è arrivato l’esito del presunto ritardo di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. Una confidenza fatta all’amica Sarah Altobello diventata ben presto virale sui social network. C’è chi ha parlato subito di gravidanza considerate le notti di passione che Oriana ha trascorso sotto le lenzuola con Antonino.

Ma, niente paura, la cicogna non volerà sul bunker di Cinecittà: nelle ultime ore la Marzoli ha chiarito di avere finalmente il ciclo. Dunque solo un ritardo normale, di quelli che capitano spesso alle donne quando si cambiano abitudini e stili di vita.